"Очевидно, ми були дуже розчаровані. Ніхто не кричав і не звинувачував інших. Ми були дуже розчаровані, тому що наші цілі були чіткими. Критику ми повинні терпіти. Ми знаємо, що робимо. Коли ви приходите в Баварію, то робите це, щоб боротися за всі трофеї.

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Всередині команди все добре, інакше тут ми б не змогли продовжити сезон так, як зараз. Важливо, щоб ми залишалися разом і зберігали спокій. Я – частина команди і великого клубу. Я поділяю відповідальність, коли ми виграємо і коли ми програємо.

Проти Борусії ми повинні грати на межі своїх можливостей, демонструючи свій найкращий рівень з першої і до останньої хвилини. Ми, безперечно, їдемо в Дортмунд, щоб перемогти. Я вважаю, у нас достатньо якості, форми та духу, щоб здолати їх", – цитує Тухеля BeinSport.

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