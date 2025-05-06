У Баварії відреагували на чутки про відхід Кейна – майбутній трансфер друга на вихід не змінює думку
Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд висловилась щодо майбутнього Харрі Кейна на тлі чуток про повернення до АПЛ.
"Кейн може покинути Баварію до завершення контракту? Це не проблема. Кейна загалом дуже поважають в команді. Він добре ладнає з усіма. Харрі у розквіті сил і чудово акліматизувався в Мюнхені.
Кейн відсвяткував виграш першого трофея хітом рок-легенд – він програв усі п'ять фіналів у кар'єрі
Майбутній відхід Еріка Дайєра з Баварії (переходить у Монако – прим.)? Це безпосередньо не впливає на Кейна", – наводить слова Фройнда Sky Sport. Додамо, що контракт Харрі з мюнхенцями розрахований до літа 2027 року.
Нагадаємо, що чемпіонство з Баварією стало першим офіційним трофеєм для Кейна у його кар'єрі (раніше вигравав Audi Cup у складі Тоттенхема). Англійця тепер пов'язують з поверненням до АПЛ, зокрема, у Ліверпуль або Арсенал, нібито 31-річний форвард захоче побити рекорд Алана Ширера за кількістю голів (наразі в Кейна 213 голів, у Ширера – 260).
Байєр офіційно коронував Баварію, у доданий час врятувавшись з претендентом на Лігу чемпіонів – перший трофей Кейна