"Кейн може покинути Баварію до завершення контракту? Це не проблема. Кейна загалом дуже поважають в команді. Він добре ладнає з усіма. Харрі у розквіті сил і чудово акліматизувався в Мюнхені.

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Майбутній відхід Еріка Дайєра з Баварії (переходить у Монако – прим.)? Це безпосередньо не впливає на Кейна", – наводить слова Фройнда Sky Sport. Додамо, що контракт Харрі з мюнхенцями розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, що чемпіонство з Баварією стало першим офіційним трофеєм для Кейна у його кар'єрі (раніше вигравав Audi Cup у складі Тоттенхема). Англійця тепер пов'язують з поверненням до АПЛ, зокрема, у Ліверпуль або Арсенал, нібито 31-річний форвард захоче побити рекорд Алана Ширера за кількістю голів (наразі в Кейна 213 голів, у Ширера – 260).

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