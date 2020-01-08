У Баварії проблеми зі складом – Гнабрі розширив лазарет, Коман пропустить старт другого кола, Флік хоче трансферів

Мюнхенська команда має дірки щонайменше на двох позиціях і намагається залатати їх орендами.

"Кадрова ситуація дійсно погана", – цитує Гансі Фліка Bild. Він наполягає принаймні на одному трансфері в січні, а в ідеалі хоче підписати двох нових футболістів. Головний тренер Баварії з острахом очікує другої частини сезону, протягом якої визначиться його подальша доля.

Президент клубу Герберт Гайнер поставив чітке мінімальне завдання – "золотий дубль". Однак команда зовсім не в оптимальному стані, особливо для боротьби на 3 фронти.

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По-перше, проблеми з центром оборони. Ніклас Зюле та Хаві Мартінес навіть не поїхали на збори через серйозні травми. Лукас Ернандес хоч і розпочав роботу в загальній групі, але на поле повернутися ще не готовий.

У стартових матчах другого кола Бундесліги на два місця в центрі захисту є лише два футболісти – Девід Алаба та Жером Боатенг (його активно сватають в Арсенал, при хорошій пропозиції трансфер реальний). Тренери хочуть використовувати там Бенжамена Павара, але француз мусить закривати правий фланг оборони. У поєдинку з Гертою після відновлення чемпіонату взагалі немає варіантів – Йозуа Кімміх, який міг би зіграти фулбека, дискваліфікований.

"Подивимося, що нам вдасться зробити. Взимку не завжди можна оформити бажані трансфери. Підписання правого захисника – важлива місія, тоді ми зможемо перевести Павара в центр", – каже Флік. Чутки про зимову оренду Жоау Канселу та інтерес до Ашрафа Хакімі під літнє придбання мають під собою ґрунт, але навряд чи такі переговори завершаться успішно.

По-друге, загострився кадровий дефіцит на флангах атаки. Баварія рік безуспішно торгує вінгерів. Поки Кінгслі Коман і Серж Гнабрі здорові, це не катастрофічно, але зараз обидва основні крайки випали. Як інформує прес-служба клубу, відновлення француза після жахливої травми коліна затягується – він точно пропустить матчі проти Герти та Шальке, а може затриматися в лазареті й на довше.

Гнабрі отримав пошкодження вже в Катарі. Через проблеми з ахілловим сухожиллям Серж вже не буде тренуватися з командою на зборах. Він може лише підтримувати форму бігом. Тренер не відкидає, що 24-річний футболіст повернеться у Мюнхен раніше за команду.

Таким чином, основними вінгерами Баварії зараз стають Іван Перішіч і Томас Мюллєр. Німець вже висловив схвилювання та заявив: "Коли я граю на фланзі – це не оптимальний сценарій ні для мене, ні для тренера". За спиною в них лише молоді недосвідчені хлопці. Це питання Баварія також хотіла закрити орендою, але вмовити Крістал Пелас щодо Вілфреда Заха не вдалося. Інші потенційні новачки навіть не згадуються.

А тепер найважливіше питання – як справи у Роберта Лєвандовскі? Поляк добре відновлюється після операції на паху. Він готується до другої частини сезону окремо від команди – днями розпочав бігову роботу в Мюнхені. За оптимістичними прогнозами, найкращий бомбардир Бундесліги буде готовий зіграти вже в першому матчі проти Герти.

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