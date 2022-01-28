"У Барселоні він буде марсіанином": спортдир каталонців радив Хаві не підписувати Стерлінга
Барселона відмовилася від Рахіма Стерлінга через ментальні нюанси.
Спортивний директор "блаугранас" Матеу Алемані радив відмовитися від ідеї запрошення зірки Ман Сіті, повідомляє Sport.es.
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Стерлінг був пріоритетною ціллю Барси, однак спершу спортдир клубу хотів особисто зустрітися з 27-річним англійцем. Розмова породила сумніви у серйозності Рахіма і його бажанні приєднатися до каталонців. "У Барселоні він буде марсіанином", – приблизно таку рекомендацію Алемані надіслав Хаві.
Зрештою "блаугранас" переключились на іншого гравця Ман Сіті – Ферран Торрес справді горів мрією опинитися на Камп Ноу. Його трансфер обійшовся Барсі у 55 млн євро.
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