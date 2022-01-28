Спортивний директор "блаугранас" Матеу Алемані радив відмовитися від ідеї запрошення зірки Ман Сіті, повідомляє Sport.es.

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Стерлінг був пріоритетною ціллю Барси, однак спершу спортдир клубу хотів особисто зустрітися з 27-річним англійцем. Розмова породила сумніви у серйозності Рахіма і його бажанні приєднатися до каталонців. "У Барселоні він буде марсіанином", – приблизно таку рекомендацію Алемані надіслав Хаві.

Зрештою "блаугранас" переключились на іншого гравця Ман Сіті – Ферран Торрес справді горів мрією опинитися на Камп Ноу. Його трансфер обійшовся Барсі у 55 млн євро.

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