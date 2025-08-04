У Барселони виникли серйозні проблеми з реєстрацією гравців – менш ніж за два тижні до старту Ла Ліги "блаугранас" досі не оформили документи для п’ятьох виконавців. Як повідомляє Mundo Deportivo, крім Маркуса Рашфорда, під загрозою залишаються також воротар Жоан Гарсія, юний шведський вінгер Руні Бардагжі, голкіпер Войцех Щенсни та лівий захисник Жерар Мартін.

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Мартін нещодавно підписав новий контракт і підвищений із резерву до першої команди, що вимагає обов’язкової реєстрації, згідно з регламентом Ла Ліги. Саме на нього розраховує Ганс-Дітер Флік як на дублера Алехандро Бальде.

У клубі визнають: часу майже не залишилось. Перший матч чемпіонату – 16 серпня проти Мальорки, а Барселона ще не закрила відхід Ігнасіо Пеньї та Оріоля Ромеу, що блокує кадрові операції.

Причина труднощів – постійний тиск з боку фінансового фейр-плей. Клуб покладається на нові джерела прибутку: серед них – рекламна угода з урядом ДР Конго та запуск VIP-місць на стадіоні. Один із можливих варіантів – використати довгострокову травму Марка-Андре тер Штегена як підставу для реєстраційної компенсації. Проте президент Жоан Лапорта вважає цей сценарій небажаним, адже в майбутньому він може створити додаткові зобов’язання.

До старту чемпіонату Барселона проведе ще один товариський матч – цього тижня розіграє Кубок Жоана Гампера з італійським Комо.

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