У неділю Барселона зіграє з Реалом у чемпіонаті Іспанії, і успіх у цій зустрічі достроково може принести "блаугранас" чемпіонський титул. Як інформує Marca, каталонська команда підходить до заключного етапу змагань у неідеальному складі: гравці добряче втомилися від напруженої гри з Інтером, а кілька людей зазнали травм.

Капітан Барселони розлютив Фліка жалюгідним виступом проти Інтера – каталонці готові здихатися гравця

На цей Класіко Гансі Флік зможе викликати Алехандро Бальде. Захисник міг вийти на поле в матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (так і планувалося), але в підсумку було вирішено не форсувати. Бальде хотів зіграти, але клуб вирішив, що не варто ризикувати. Зараз Алехандро одужав і буде включений до складу на гру з Реалом.

Повідомляється, що Ерік Гарсія також буде присутній у заявці. Захисник залишив Сан-Сіро з дискомфортом через падіння після зіткнення з гравцем суперника. Спочатку в клубі побоювалися, що Гарсія не зможе зіграти проти Реала, але після обстеження після повернення з Мілана було підтверджено, що у нього немає серйозних травм.

Згідно з джерелом, участь Крістенсена в цьому матчі перебуває під питанням, а ось Роберт Лєвандовскі може з'явитися в старті.

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами