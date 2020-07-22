Барселона не може визначитись з новим форвардом – Абідаль та Бартомеу мають різних кандидатів

Технічний персонал на чолі з Еріком Абідалем та Рамоном Планесом бажає бачити Лаутаро Мартінеса в складі Барселони, повідомляє журналіст Франсеск Агілар у своєму твіттері.
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Інакшої думки щодо трансферного підсилення Жозеп-Марія Бартомеу – нинішній президент Барселони вважає пріортитетним повернення Неймара на Камп Ноу.
Нагадаємо, "блаугранас" посіли друге місце в Ла Лізі та вилетіли на стадії 1/2 фіналу з Кубка Іспанії. Єдиний трофей, на який Барселона все ще має теоретичні шанси – Ліга чемпіонів.
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