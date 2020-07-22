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Барселона не може визначитись з новим форвардом – Абідаль та Бартомеу мають різних кандидатів

17:44 - Читать на русском
Барселона не може визначитись з новим форвардом – Абідаль та Бартомеу мають різних кандидатів
Бартомеу та Мессі / Marca

Керівництво Барселони не може визначитись, хто із зіркових форвардів складе компанію Мессі та Суаресу в атаці "блаугранас" в наступному сезоні.

Технічний персонал на чолі з Еріком Абідалем та Рамоном Планесом бажає бачити Лаутаро Мартінеса в складі Барселони, повідомляє журналіст Франсеск Агілар у своєму твіттері.

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Інакшої думки щодо трансферного підсилення Жозеп-Марія Бартомеу – нинішній президент Барселони вважає пріортитетним повернення Неймара на Камп Ноу.

Нагадаємо, "блаугранас" посіли друге місце в Ла Лізі та вилетіли на стадії 1/2 фіналу з Кубка Іспанії. Єдиний трофей, на який Барселона все ще має теоретичні шанси – Ліга чемпіонів.

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