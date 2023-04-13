"У Анчелотті більше дотиків, ніж в Мудрика": тренер Реала показав розкішну техніку і "підставив" українця
Керманич Реала Карло Анчелотті у матчі 1/4 фіналу ЛЧ проти Челсі (2:0) демонстрував багатство своїх талантів.
Італієць привів мадридців до впевненої перемоги, а також встиг показати непогану футбольну техніку.
Реал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу
В одному з епізодів м'яч прилетів до Анчелотті. Класичний костюм та черевики не завадили 63-річному тренеру Реала обробити передачу, набити кілька разів і потужно вибити круглого назад в поле. "У Карло більше дотиків, ніж в Мудрика", – один з користувачів Twitter вигадав дотепний жарт за мотивами епізоду та чергового просиджування Михайла в запасі лондонців.
Нагадаємо, повторний матч між Челсі та Реалом на Стемфорд Брідж відбудеться 18 квітня.
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