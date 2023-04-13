Італієць привів мадридців до впевненої перемоги, а також встиг показати непогану футбольну техніку.

Реал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

В одному з епізодів м'яч прилетів до Анчелотті. Класичний костюм та черевики не завадили 63-річному тренеру Реала обробити передачу, набити кілька разів і потужно вибити круглого назад в поле. "У Карло більше дотиків, ніж в Мудрика", – один з користувачів Twitter вигадав дотепний жарт за мотивами епізоду та чергового просиджування Михайла в запасі лондонців.

Carlo had more touches than Mudryk pic.twitter.com/82yabtpHlO — Arteta Ball (@LewanShark) April 12, 2023

Нагадаємо, повторний матч між Челсі та Реалом на Стемфорд Брідж відбудеться 18 квітня.

Реал впевнено переграв Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ – Мудрик не вийшов, Лемпард провалився із замінами