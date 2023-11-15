Саудівський Аль-Наср не задовольниться підписанням Кріштіану Роналду, Марцело Брозовіча і Садьйо Мане. Як інформує інсайдер Алі Аль-Харбі, після закінчення цього сезону "жовто-сині" планують експансію на європейський ринок – клуб переманюватиме топ-зірок першої величини.

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Джерело порівнює плани Аль-Насра з політикою президента Реала Флорентіно Переса на початку XXI століття, яка отримала термін "галактікос". Перес підписав тоді Зідендіна Зідана, Роналдо, Луїша Фігу, Девіда Бекхема, Роберто Карлоса та інших зіркових гравців. При цьому з 2003 року "бланкос" регулярно провалювалися в Лізі чемпіонів.

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