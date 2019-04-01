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"У Агуеро всього на два голи більше, ніж у мене", – Салах обурений критикою на свою адресу

17:16 319 Читать на русском
"У Агуеро всього на два голи більше, ніж у мене", – Салах обурений критикою на свою адресу
Мохамед Салах / фото із соцмереж

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах розповів про своє ставлення до критики.

"Так, я не забив в кількох матчах, але є гравці, у яких стільки ж голів, скільки і у мене, але про них говорять, що у них найкращий сезон в житті.

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Є три або чотири гравці, про яких кажуть, що у них хороший сезон, а я, виходить, єдиний, хто грає погано. У Агуеро всього на два голи більше, ніж у мене, і кажуть, що це один з найкращих сезонів у його кар'єрі.

Мені все одно. Я просто хочу виграти Прем'єр-лігу", – цитує Салаха Mirror.

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В нинішньому сезоні Салах зіграв за Ліверпуль 32 матчі в АПЛ, в яких забив 17 голів та віддав 8 результативних передач. Зауважимо, що вже протягом 8 поєдинків поспіль єгиптянину не вдається вразити ворота суперника.

Теги
Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Англія
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