toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Євро-2020
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

"У 90-х можна було схопити за дітородний орган": Кривцов розкрив секрет гри проти Роналду

21:01 103 Читать на русском
"У 90-х можна було схопити за дітородний орган": Кривцов розкрив секрет гри проти Роналду
Кривцов і Роналду / Getty images

Захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов зізнався,що не помітив у Кріштіану Роналду слабких сторін.

"Він – габаритний футболіст. У першому матчі, коли я грав проти нього, було близько 19 кутових. Це насторожувало. Тим більше, що він вистрибує до космосу, його маківка біля супутників.

Кривцов відверто оцінив ймовірність переходу в Динамо після Шахтаря

Що робити, щоб він не вистрибував? Якось намагатися блокувати, щільніше тримати. Це у 90-х можна було схопити за дітородний орган і тримати міцніше. А з VAR, на жаль, вже навіть не ущипнеш. Треба намагатися грати в корпус, збити його з напряму. Якщо ти на швидкості біжиш, потрібно трохи підштовхнути, поставити корпус і заблокувати, щоб збити з руху.

Я – фанат Роналду, мені подобається його гра. Але коли ти виходиш на поле, то розумієш, що це твій суперник. Або ти, або тебе. Треба грати за кольори клубу, збірної. На полі ти не думаєш, хто він такий, скільки він коштує, скільки голів забив. Але з побоюванням до нього ставишся, розумієш, де його сильні і слабкі сторони. Хоча слабких я у нього не знайшов. Ця людина – жива легенда", – цитує Кривцова Tribuna.com.

"Той промах – величезна ганьба": Шевченко не потрапив у компанію найкращих, Мессі та Роналду визначили №1

blog_ava
Реал оновив дизайн нових комплектів форм – чудернацький принт на місці
13:24
2720
Теги
Шахтар Шахтар Португалія Португалія Україна Україна Євро-2020 Сергій Кривцов Сергій Кривцов Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
38
хв
Кельн
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук