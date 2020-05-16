"У 90-х можна було схопити за дітородний орган": Кривцов розкрив секрет гри проти Роналду

Захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов зізнався,що не помітив у Кріштіану Роналду слабких сторін.

"Він – габаритний футболіст. У першому матчі, коли я грав проти нього, було близько 19 кутових. Це насторожувало. Тим більше, що він вистрибує до космосу, його маківка біля супутників.

Кривцов відверто оцінив ймовірність переходу в Динамо після Шахтаря

Що робити, щоб він не вистрибував? Якось намагатися блокувати, щільніше тримати. Це у 90-х можна було схопити за дітородний орган і тримати міцніше. А з VAR, на жаль, вже навіть не ущипнеш. Треба намагатися грати в корпус, збити його з напряму. Якщо ти на швидкості біжиш, потрібно трохи підштовхнути, поставити корпус і заблокувати, щоб збити з руху.

Я – фанат Роналду, мені подобається його гра. Але коли ти виходиш на поле, то розумієш, що це твій суперник. Або ти, або тебе. Треба грати за кольори клубу, збірної. На полі ти не думаєш, хто він такий, скільки він коштує, скільки голів забив. Але з побоюванням до нього ставишся, розумієш, де його сильні і слабкі сторони. Хоча слабких я у нього не знайшов. Ця людина – жива легенда", – цитує Кривцова Tribuna.com.

"Той промах – величезна ганьба": Шевченко не потрапив у компанію найкращих, Мессі та Роналду визначили №1