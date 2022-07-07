"У 8 років я записав свої мрії, там була Барселона": Крістенсена представили в Каталонії
Данський захисник Андреас Крістенсен вперше з'явився на публіці у статусі гравця Барселони.
Барселона презентувала 26-річного захисника. Крістенсен поцілував емблему клубу, пожонглював м'ячем і урочисто підписав контракт з президентом Лапортою.
Барселона офіційно підписала Крістенсена, прописавши шалену клаусулу
"У 8 років я записав свої мрії на листочок. Одною з них була Барселона. Я завжди мріяв грати за Барсу. Подобається їхній футбол. Піке – легенда. У нас буде здорова конкуренція", – сказав Андреас на презентації.
Угода Крістенсена із "блаугранас" розрахована на 4 роки, у ній прописана клаусула у 500 мільйонів євро. Данець дістався Барселоні безкоштовно, адже його контракт з Челсі завершився.
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