Барселона презентувала 26-річного захисника. Крістенсен поцілував емблему клубу, пожонглював м'ячем і урочисто підписав контракт з президентом Лапортою.

Барселона офіційно підписала Крістенсена, прописавши шалену клаусулу

"У 8 років я записав свої мрії на листочок. Одною з них була Барселона. Я завжди мріяв грати за Барсу. Подобається їхній футбол. Піке – легенда. У нас буде здорова конкуренція", – сказав Андреас на презентації.

Угода Крістенсена із "блаугранас" розрахована на 4 роки, у ній прописана клаусула у 500 мільйонів євро. Данець дістався Барселоні безкоштовно, адже його контракт з Челсі завершився.

Andreas Christensen is officially a Barcelona player ️ pic.twitter.com/exoE7G7xGn — B/R Football (@brfootball) July 7, 2022

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