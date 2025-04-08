У півзахисника Сан-Паулу Луїса Густаво діагностовано тромбоемболію легеневої артерії, він перебуває під наглядом у лікарні імені Альберта Ейнштейна.

Півзахиснику Сан-Паулу Луїсу Густаво поставили діагноз тромбоемболія легеневої артерії (закупорка артерії легені), і його госпіталізували в лікарню імені Альберта Ейнштейна. Його клуб не називає точних термінів відновлення.

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Судячи з усього, причиною таких проблем зі здоров'ям стали часті авіаперельоти, які є одним з основних факторів ризику тромбоемболії легеневої артерії.

Після матчу між Таллерес і Сан-Паулу в Кубку Лібертадорес Луїс Густаво поскаржився на біль у ділянці грудей і був відправлений на діагностичні дослідження, які виявили проблему.

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