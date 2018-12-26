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Неймар може покинути ПСЖ у 2020 році за 160 млн євро

13:18 654 Читать на русском
Неймар може покинути ПСЖ у 2020 році за 160 млн євро
Неймар / AFP

Форвард ПСЖ Неймара влітку 2020 року можна буде придбати за 160 млн євро.

За інформацією AS, Неймар може покинути паризький клуб влітку 2020 року. Тоді сума відступних за бразильця складатиме 160 млн євро.

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За інформацією джерела, Барселона може скористатись цієї опцією контракту і повернути Неймара в Іспанію, адже форвард неодноразово натякав, що хоче повернутись у каталонський клуб.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Неймар забив 16 голів у 19-ти матчах у всіх турнірах. Нагадаємо, Неймар переїхав з Барселони у Париж у 2017 році за рекордні 222 млн євро.

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Теги
Трансфери Неймар Неймар Франція Барселона Барселона Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Трансфери Барселони
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