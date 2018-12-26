Неймар може покинути ПСЖ у 2020 році за 160 млн євро

Англія — 14:47 26
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Салах пригрозив покинути Ліверпуль через потенційний трансфер Клоппа
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"Мене блокував особисто Димінський". Юрій Габовда – ніж у спину від Карпат, косяк Кононова і перемога над РебровимІнтерв’ю — 12:00 2113
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Як футбольний світ святкував Різдво: "батл" Мессі та Роналду, фейли партнерів Ярмоленка, розкішний сюрприз від БаваріїСвіт — 11:40 1421
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Тренер Різеспора хоче бачити Селезньова в команді замість ГладкогоТуреччина — 11:28 430
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ФІФА може ввести санкції проти РФС через участь клубів у Кубку КримуРосія — 10:49 1258
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