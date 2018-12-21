"У 2014 році в Луганську автобус з командою зупинили озброєнні люди", – Вернидуб

Наставник Зорі Юрій Вернидуб розповів про момент, коли команда зрозуміла, що пора змінювати місце дислокації.

"Коли в Зорі зрозуміли, що команда більше не може грати у Луганську? 2014 рік. Ми до цього літали з Луганська на ігри. А коли вже навіть не могли бути в Луганську, а грали в Черкасах, то був такий момент – ми прилетіли в аеропорт. Він тоді був повністю під контролем наших українських військ – там стояли серйозні хлопці.

Ми прилетіли, сіли в автобус і вже їхали в місто. Трохи не доїжджаємо до Луганська, а з-за кущів виходить людина з як його... протитанковий цей. Направляє на автобус. Я на передньому сидінні, як зараз пам'ятаю, втиснувся в це сидіння і взагалі не зрозумів, що відбувається. Водій зупинився і заходять двоє людей. Один з автоматом, автомат навіть із запобіжника знятий.

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І вони почали: "Ось, луганська Зоря". В такому незрозумілому, можна сказати, неадекватному стані. Що у нього в голові? Чорт його знає – хтось рипнеться, злякається, вистрілить. Все, що хочеш, може бути. Тоді дуже сподобалося, як себе повів генеральний директор Сергій Васильович (Рафаїлов – прим.). Він зробив зауваження: "Хлопці, ви що, зовсім вже? Хоч на запобіжник поставте". Це дорогого коштує. Що у них в голові, ніхто ж не знає.

"О, це команда. Що, виграли чи програли?" – запитували. Сергій Васильович каже: "Все добре. Ми виграли. Нам пора їхати, ми втомилися". Вони вийшли, і ми далі поїхали. Ще не було нічого, але я розумів – щось відбувається не те. Тому що їздили на базу в Щастя, і вже теж стояли блок-пости, на них люди зі зброєю. Типу як ополченці або хто вони там вважалися. Нас не чіпали, але неприємно було.

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Після останньої гри ми з сином сіли в машину. Починалась відпустка. Більше я там не був. Уже перебуваючи у відпустці, мені подзвонив Рафаїлов і запитав, чи є де тренуватися в Запоріжжі. Команда буде збиратися саме там. Спочатку думали, що швидко це все вляжеться. Коли минуло півроку, реально почали розуміти, що нічого не зміниться", – сказав Вернидуб Tribuna.