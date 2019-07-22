Тюрам-молодший став гравцем Борусії М

Борусія Менхенгладбах підсилилась французьким форвардом Маркусом Тюрамом.

Маркус Тюрам відтепер захищатиме кольори Борусія Менхенгладбах, повідомляє офіційний сайт клубу.

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21-річний форвард підписав контракт з німецьким клубом до червня 2023 року. За інформацією авторитетно порталу Transfermarkt, Генгам отримав за свого гравця 9 млн євро.

Нагадаємо, Маркус є сином легенди збірної Франції Ліліана Тюрама. Який свого часу захищав кольори Ювентуса та Барселони.

В минулому сезоні Ліги 1 Тюрам-молодший провів 32 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

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