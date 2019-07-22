toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Тюрам-молодший став гравцем Борусії М

18:10 181 Читать на русском
Тюрам-молодший став гравцем Борусії М
Маркус Тюрам / Фото ФК Борусія Менхенгладбах

Борусія Менхенгладбах підсилилась французьким форвардом Маркусом Тюрамом.

Маркус Тюрам відтепер захищатиме кольори Борусія Менхенгладбах, повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона зацікавилася Хаверцом

21-річний форвард підписав контракт з німецьким клубом до червня 2023 року. За інформацією авторитетно порталу Transfermarkt, Генгам отримав за свого гравця 9 млн євро.

Нагадаємо, Маркус є сином легенди збірної Франції Ліліана Тюрама. Який свого часу захищав кольори Ювентуса та Барселони.

В минулому сезоні Ліги 1 Тюрам-молодший провів 32 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери Баварії

blog_ava
Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20
15:31
6316
Теги
Трансфери Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Генгам Генгам Німеччина Ліліан Тюрам Трансфери Чемпіонату Німеччини Маркус Тюрам Маркус Тюрам
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
5
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук