Тюрам-молодший став гравцем Борусії М

Перша ліга — 17:44 1219
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Арсенал-Київ офіційно знявся з Першої ліги 2019/20
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"Місією неможливою їх назвати складно": реакція бельгійських ЗМІ на Брюгге – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 17:18 3889
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"Мессі забив мені головою – як?!": Андрій Дикань – комплімент від Барселони, перелом черепа і життя після футболуІнтерв’ю — 16:00 3879
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Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:31 6271
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Зоря отримала потенційного опонента у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:16 2003