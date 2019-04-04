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Тюрам: Мислення Бонуччі – огидне, через таких, як він, світ не прогресує

18:23 11 Читать на русском
Тюрам: Мислення Бонуччі – огидне, через таких, як він, світ не прогресує
Леонардо Бонуччі / Соцмережі

Легенда збірної Франції розкритикував Леонардо Бонуччі за його слова щодо расистських образ на адресу Мойзе Кіна.

 
Леонардо Бонуччі 23’
Мойзе Кін 85’

"За словами Бонуччі, Мойзе спеціально йшов на це, і після його слів багато хто може подумати, що чорношкірі люди заслуговують на те, що з ними відбувається.

Через таких людей, як Бонуччі, світ не прогресує. Замість цього він повинен був запитати: "Що такого зробив Кін, що заслужив такі образи?"

Форвард Ювентуса Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі – фанати почали ображати гравця на расистському підґрунті

Бонуччі не говорив, що вболівальники не мають рації, винен Кін, який йшов на це. Це нагадує історію, коли після зґвалтування починають говорити про те, як була одягнена жінка.

Бонуччі не дурний, але у нього є певні ідеї про суспільство, і його мислення просто огидне", – цитує Ліліана Тюрама Football Italia.

Бонуччі розкритикували за слова на адресу Кіна в рамках расистського скандалу

Нагадаємо, під час матчу Кальярі – Ювентус Мойзе Кін відзначився забитим голом, який побіг святкувати під трибуну суперників. На адресу гравця одразу ж посипались расистські образи.

В післяматчевому коментарі Бонуччі заявив, що вважає обидві сторони винними, адже "Мойзе Кін не повинен був святкувати забитий м'яч таким чином, а фанати – так реагувати".

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