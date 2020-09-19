"Він розбив мені серце. Тьягу – друг. Він фантастичний гравець, фантастичний півзахисник. У моїй кар'єрі мені пощастило тренувати найкращих гравців, і Тьягу – один з них.

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Єдине, що добре в цьому трансфері, – це те, що з цього моменту він мій сусід. І все. Я думаю, він вибрав не ту команду. Йому слід було вибрати синю команду, а не червону. Я жартую. Він фантастичний гравець, і мій друг Юрген буде щасливий", – цитує Анчелотті видання AS.

Нагадаємо, Карло у сезоні 2016/17 тренував Алькантару в Баварії. А сьогодні його команда у другому турі АПЛ феєрично здолала Вест Бромвіч з рахунком 5:2.

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