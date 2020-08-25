Тьягу Сілва отримає розкішну зарплату в Челсі – відома сума

Перехід Тьягу Сілви у Челсі, схоже, вже не за горами.

Бразильський захисник отримуватиме 10 млн євро у Челсі, повідомляє Ніколо Скіра. За даними журналіста, футболіст підпише з англійським клубом контракт до літа 2022 року.

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Варто зазначити, що Тьягу Сілва дістанеться Челсі безкоштовно, адже його контракт з ПСЖ вже закінчився. Раніше повідомлялося, що оборонець може перейти до Фіорентини.

Нагадаємо, 35-річний бразилець приєднався до складу паризького клубу в 2012 році. У минулому сезоні Ліги 1 Тьягу Сілва зіграв 21 матч, але результативними діями не відзначався.

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