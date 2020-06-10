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Тьягу Сілва не покидатиме Європу – ветеран ПСЖ отримав дві пропозиції

20:56 397 Читать на русском
Тьягу Сілва не покидатиме Європу – ветеран ПСЖ отримав дві пропозиції
Тьягу Сілва та Неймар / Фото ESPN

Капітан ПСЖ Тьягу Сілва має намір допомогти збірній Бразилії на ЧС-2022.

Тьягу Сілва потрапив на радари Евертона та Фенербахче, повідомляє ESPN.

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35-річний бразилець не продовжуватиме контрак з ПСЖ, тому може дістатись англійському або турецькому гранду безкоштовно. Тьягу зацікавлений в постійній ігровій практиці, адже намагатиметься завоювати місце у збірній Бразилії на наступному Мундіалі, який відбудеться у 2022-му.

У нинішньому сезоні Сілва провів 30 матчів в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Кольори ПСЖ він захищає з 2012 року.

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Теги
Фенербахче Фенербахче ПСЖ ПСЖ Франція Тьягу Сілва Тьягу Сілва Евертон Евертон
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