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Тьягу Сілва: Матч із Ліверпулем – вирішальний

26 листопада 22:39 47 Читать на русском
Тьягу Сілва: Матч із Ліверпулем – вирішальний
Тьягу Сілва / фото із соцмереж

Капітан французького Парі Сен-Жермен Тьягу Сілва поділився очікуваннями від поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

"Щоб перемогти Ліверпуль потрібно продемонструвати хорошу гру. Це команда високого рівня, вони будуть добре підготовлені, тому права грати посередньо ми не маємо.

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Цей матч буде вирішальним. Зіграти потрібно максимально розумно. Обидві команди мають багато сильних якостей, тому результат гри можуть вирішити дрібниці. Оскільки поєдинок відбудеться на нашому стадіоні, то підтримка уболівальників зробить нас сильнішими", – цитує Сілву офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, що матч Парі Сен-Жермен – Ліверпуль відбудеться на Парк де Пренс 28 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

Ліга чемпіонів5 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Ліверпуль: Середа 28 листопада 2018

Парі Сен-Жермен
до матчу
1
дн
:
20
год
:
58
хв
Ліверпуль
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Теги
Ліга чемпіонів Парі Сен-Жермен - Ліверпуль Тьягу Сілва Тьягу Сілва Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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