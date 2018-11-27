Тьягу Сілва: Матч із Ліверпулем – вирішальний

Капітан французького Парі Сен-Жермен Тьягу Сілва поділився очікуваннями від поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

"Щоб перемогти Ліверпуль потрібно продемонструвати хорошу гру. Це команда високого рівня, вони будуть добре підготовлені, тому права грати посередньо ми не маємо.

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Цей матч буде вирішальним. Зіграти потрібно максимально розумно. Обидві команди мають багато сильних якостей, тому результат гри можуть вирішити дрібниці. Оскільки поєдинок відбудеться на нашому стадіоні, то підтримка уболівальників зробить нас сильнішими", – цитує Сілву офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, що матч Парі Сен-Жермен – Ліверпуль відбудеться на Парк де Пренс 28 листопада. Початок зустрічі о 22:00.