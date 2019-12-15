Тьягу Алькантара може повернутися у Барселону – гравця не влаштовує його роль у Баварії

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара готовий розглянути варіанти щодо зміни клубної прописки.

28-річний футболіст незадоволений своєю роллю в німецькому клубі. Вже наступного літа він може повернутися в Барселону, яка зацікавлена у його переході, інформує Sport Bild.

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До слова, в поточному сезоні півзахисник зіграв за Баварію 21 матч у всіх турнірах і відзначився двома результативними передачами. Він перейшов у Баварію влітку 2013 з Барселони за 25 млн євро.

Нагадаємо, Тьяго Алькантара разом з "блаугранас" 4 рази ставав чемпіоном Іспанії та двічі перемагав у Лізі чемпіонів. Його контракт з Баварією розрахований до літа 2021 року.

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