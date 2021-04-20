"Просто потрібно вчасно ухвалювати певні рішення. Ми вирішили вчинити так, як буде краще і для клубу, і для футболіста. Всі залишилися при своїх.

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Якщо він не хоче грати за клуб, то в чому може бути наша перевага? Він пробув у дублі певний період часу, але було зрозуміло, що тягнути цю ситуацію далі не було сенсу. Ми обопільно розірвали контракт, жодних переговорів не було. Подякували один одному, побажали удачі і на цьому все закінчилось", – сказав Палкін у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Тайсон перейшов у Шахтар у 2013 році і зіграв за "гірників" 299 матчів, забивши 56 голів. З донеччанами він шість разів ставав чемпіоном України, виграв п'ять Кубків і шість Суперкубків країни.

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