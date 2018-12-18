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"Твоя краса врятує світ", – чарівна дівчина хавбека Динамо позує в бікіні на Мальдівах

14:13 1760 Читать на русском
"Твоя краса врятує світ", – чарівна дівчина хавбека Динамо позує в бікіні на Мальдівах
Ірина Мусейчук

Дівчина хавбека Динамо Владислава Калітвінцева, який на правах оренди виступав у Зорі та Чорноморці, опублікувала фото з відпочинку на Мальдівах.

Чарівна Ірина Мусейчук проводить час на екзотичному курорті і ділиться пікантними світлинами.

"Твоя красота врятує світ", "Красуня", "Чарівна", – засипають компліментами Ірину її підписники у соціальній мережі Інстаграм.

"Найстрункіша красуня", – дружина легенди Динамо заворожує формами та готує на кухні у спідній білизні

Идеальное утро

Публикация от Irina Museichuk (@irina_museichuk)

Публикация от Irina Museichuk (@irina_museichuk)

Публикация от Irina Museichuk (@irina_museichuk)

Публикация от Irina Museichuk (@irina_museichuk)

Публикация от Irina Museichuk (@irina_museichuk)

Теги
Динамо Динамо Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев Дівчата футболістів Дівчина дня
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