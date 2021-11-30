Дирекція української Прем’єр-ліги оприлюднила імена переможців у індивідуальних номінаціях за підсумками листопадович матчів.

У голосуванні за топ-футболіста впевнено переміг форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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У матчі проти Ворскли нападник відзначився дублем і результативною передачею і допоміг розгромити суперника 5:1. За підсумком голосування Довбик випередив свого одноклубника Олексія Гуцуляка.

Найкращим серед тренерів за підсумками 16-го туру став керманич дніпрян Ігор Йовічевіч. Його роботу експертна комісія оцінила у 4,8 бала.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 у турнірній таблиці УПЛ йде третім, маючи у своєму активі 34 очки.

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