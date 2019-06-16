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"Твій батько зробив усе, щоб українці могли спокійно святкувати перемогу": Хахльов звернувся до Дришлюка

09:39 871 Читать на русском
"Твій батько зробив усе, щоб українці могли спокійно святкувати перемогу": Хахльов звернувся до Дришлюка
Кирило Дришлюк (праворуч) / ФІФА

Півзахисник збірної України U-20 Олексій Хахльов звернувся до Кирила Дришлюка після перемоги на чемпіонаті світу-2019. Батько гравця загинув в АТО у 2014 році.

"Твій тато – герой. Він зробив все, щоб український народ спокійно міг святкувати нашу перемогу на чемпіонаті світу. Ти сильний, і ти це заслужив! Пишаюся тобою, брате", – написав Хахльов у своєму Instagram.

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Кирило Дришлюк є сином Павла Дришлюка – майора повітряних сил ЗСУ, який загинув під час війни на Донбасі у 2014 році.

Збірна України U-20 у фіналі чемпіонату світу-2019 перемогла Південну Корею з рахунком 3:1 і стала переможцем турніру.

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