toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН

Твіттеріада. Як Коноплянка святкував, Денисов показав потаємне тату, а секс-бомба з Мексики кинула виклик Лободі

20:30 686 Читать на русском
Твіттеріада. Як Коноплянка святкував, Денисов показав потаємне тату, а секс-бомба з Мексики кинула виклик Лободі
Марісоль Гонсалес / GQ
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Що робити, якщо не вмієш грати у футбол?

Вінгер Арсенала-Київ Сергій Гринь (у центрі) відновлюється разом із пацанами після першої перемоги в сезоні над Карпатами.

гринь

Результати Зорі у перших турах УПЛ змушують міцно задуматися Ігоря Харатіна.

харатін

Легка прогулянка проти Олімпіка дозволила Тарасу Степаненку безтурботно гайнути на Сорочинський ярмарок.

степаненко

Команда ТК Футбол – на короткому відпочинку. У директора телеканалів і ведучого "Великого футболу" Олександра Денисова виявляємо небачене раніше тату.

денисов

Його візаві із "2+2" Ігор Циганик видав: "Якщо не вмієш грати у футбол, вчися грати на балалайці". Що, власне, і робить.

циганик

Тренер Львова Вільям Роша Батіста прогулюється містом Лева у хорошій компанії.

батіста

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко, який дав відверте інтерв'ю "Футбол 24", без тями любить своїх орлят.

кравченко

Євген Коноплянка пропустив старт Шальке у новому сезоні через травму, але влаштував неймовірне свято для своєї донечки.

Український голкіпер МТК Артем Кичак став героєм попереднього туру чемпіонату Угорщини. А це його група підтримки.

кичак

Єгор Лугачов і Віталій Мандзюк своє вже відіграли. Виконують "чучуть Грузии".

мандзюк лугачов

Світ. Колумбійці не нюхають – вони п'ють "по 50"

Наш старий знайомий – таранний екс-форвард кам'янської Сталі Сільвано Комваліус (праворуч), який зараз бігає за якийсь із колгоспів у Таїланді.

комваліус

Екс-динамівець Балаж Фаркаш вражає аж ніяк не петриківським розписом свого тіла.

А як вам стиль екс-голкіпера Барси – Хосе Мануеля Пінто?

пінто

Ранкове селфі від Сеска Фабрегаса і його веселої сімейки.

фабрегас

Кріштіану Роналду відновлюється після переможного матчу із Лаціо. Португалець ще не відкрив ліку своїм голам у Серії А, проте на обличчі – спокій і повна концентрація.

роналду

Маріо Манджукіч: гра світла і тіні.

манджукіч

Вабить Італія і наставника Атлетіко Дієго Сімеоне. Ель Чоло зачекінився біля Пізанської вежі.

сімеоне

Габріел Жезус популяризує Adidas...

жезус

...а його одноклубник Клаудіо Браво – автобіографію незабутнього тенісиста Андре Агассі. Отримав травму – з'явився час для читання.

браво

У Златана Ібрагімовіча все чотко. Хіба в МЛС може бути по-іншому?

ібрагімовіч

Легенди колумбійського футболу – Фаустіно Аспрілья та Рене Ігіта – згадують славні деньки і п'ють "по 50".

Джон Террі вже зачекався на бонуси від Твіттеріади – і байдуже, що дружина поруч :))

террі

Бонуси. Гарячий дует із Шахтаря і рукавичка для Лободи

Можливо, про це знають не всі, але у Ярослава Ракицького є чарівна сестра Дарія, яка, до того ж, ще й розумничка – працює журналістом на телебаченні.

А це – Інна, дружина В'ячеслава Шевчука, розважається, як уміє, поки чоловік працює в ефірах ТК Футбол.

Зрештою, є у нас свіжі фото із Twitter Марісоль Гонсалес. Ця мексиканська секс-зірка футбольного телебачення ні в чому не поступається українським колежанкам – Олександрі Лободі та Аллі Бублій. Ефектна, розумна, зваблива.

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Мілевський добиває тренера, Циганков її любить, або Дружини Бойка і Касільяса – хто сексуальніший?

Теги
Статті Олег Бабій Габріел Жезус Габріел Жезус Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ігор Циганик Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Олександр Денисов Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Євген Коноплянка Євген Коноплянка Сергій Кравченко Сергій Кравченко Вільям Роша Батіста Вільям Роша Батіста Тарас Степаненко Тарас Степаненко Джон Террі Джон Террі Світ Твіттеріада
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
хв
Динамо
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук