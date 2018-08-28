Твіттеріада. Як Коноплянка святкував, Денисов показав потаємне тату, а секс-бомба з Мексики кинула виклик Лободі

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Що робити, якщо не вмієш грати у футбол?

Вінгер Арсенала-Київ Сергій Гринь (у центрі) відновлюється разом із пацанами після першої перемоги в сезоні над Карпатами.

Результати Зорі у перших турах УПЛ змушують міцно задуматися Ігоря Харатіна.

Легка прогулянка проти Олімпіка дозволила Тарасу Степаненку безтурботно гайнути на Сорочинський ярмарок.

Команда ТК Футбол – на короткому відпочинку. У директора телеканалів і ведучого "Великого футболу" Олександра Денисова виявляємо небачене раніше тату.

Його візаві із "2+2" Ігор Циганик видав: "Якщо не вмієш грати у футбол, вчися грати на балалайці". Що, власне, і робить.

Тренер Львова Вільям Роша Батіста прогулюється містом Лева у хорошій компанії.

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко, який дав відверте інтерв'ю "Футбол 24", без тями любить своїх орлят.

Євген Коноплянка пропустив старт Шальке у новому сезоні через травму, але влаштував неймовірне свято для своєї донечки.

Український голкіпер МТК Артем Кичак став героєм попереднього туру чемпіонату Угорщини. А це його група підтримки.

Єгор Лугачов і Віталій Мандзюк своє вже відіграли. Виконують "чучуть Грузии".

Світ. Колумбійці не нюхають – вони п'ють "по 50"

Наш старий знайомий – таранний екс-форвард кам'янської Сталі Сільвано Комваліус (праворуч), який зараз бігає за якийсь із колгоспів у Таїланді.

Екс-динамівець Балаж Фаркаш вражає аж ніяк не петриківським розписом свого тіла.

А як вам стиль екс-голкіпера Барси – Хосе Мануеля Пінто?

Ранкове селфі від Сеска Фабрегаса і його веселої сімейки.

Кріштіану Роналду відновлюється після переможного матчу із Лаціо. Португалець ще не відкрив ліку своїм голам у Серії А, проте на обличчі – спокій і повна концентрація.

Маріо Манджукіч: гра світла і тіні.

Вабить Італія і наставника Атлетіко Дієго Сімеоне. Ель Чоло зачекінився біля Пізанської вежі.

Габріел Жезус популяризує Adidas...

...а його одноклубник Клаудіо Браво – автобіографію незабутнього тенісиста Андре Агассі. Отримав травму – з'явився час для читання.

У Златана Ібрагімовіча все чотко. Хіба в МЛС може бути по-іншому?

Легенди колумбійського футболу – Фаустіно Аспрілья та Рене Ігіта – згадують славні деньки і п'ють "по 50".

Джон Террі вже зачекався на бонуси від Твіттеріади – і байдуже, що дружина поруч :))

Бонуси. Гарячий дует із Шахтаря і рукавичка для Лободи

Можливо, про це знають не всі, але у Ярослава Ракицького є чарівна сестра Дарія, яка, до того ж, ще й розумничка – працює журналістом на телебаченні.

А це – Інна, дружина В'ячеслава Шевчука, розважається, як уміє, поки чоловік працює в ефірах ТК Футбол.

Зрештою, є у нас свіжі фото із Twitter Марісоль Гонсалес. Ця мексиканська секс-зірка футбольного телебачення ні в чому не поступається українським колежанкам – Олександрі Лободі та Аллі Бублій. Ефектна, розумна, зваблива.

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Твіттеріада. Мілевський добиває тренера, Циганков її любить, або Дружини Бойка і Касільяса – хто сексуальніший?