Твіттеріада. Як Фонсека готувався до Гвардіоли, дикий фейл Рамоса, дружина Хачеріді еротично засмагає у купальнику

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Холостяк в Одесі, або Чотири Каменюки

Скориставшись паузою на збірні, Паулу Фонсека відпочив, як належить. "Останні вихідні перед початком великих битв. Час "закотити рукави", – підписав це фото наставник Шахтаря. Наче щось передчував – перемога над Десною далася надскладно. А попереду – Ман Сіті!

Набрався сил і форвард Шахтаря Жуніор Мораєс.

В очікуванні першої перемоги у єврокубковій групі і Динамо. Легіонерський десант киян – Кендзьора, Пантіч і Вербіч.

Йосіп Піваріч – чоловік сімейний, тож дозвілля проводить у товаристві дружини. Осінній Київ.

Артем Бєсєдін після конфузу із лайками зосередився на українських зірках – 95-му кварталі. "Мощь, сила", – спромігся вичавити з себе нападник Динамо.

Незірковий Микита Бурда – із коханою Настею.

Відпочинок Андрія Вороніна у стилі нон-стоп триває. А це – його джуніор, молодший син.

Вразив неймовірним фото і оборонець Зорі Микита Каменюка. Плюс – підпис креативний: "4 Каменюки". Краще не скажеш))

До речі, на матч дублюючих складів Зорі та Маріуполя (1:2) завітав знаменитий екс-нападник Динамо та Шахтаря Олег Матвєєв, який принагідно зібрав навколо себе "салаг" – Борячука, Федорчука, Білого.

Дівчата, тримайте себе в руках! Адже в Одесу приїхав Сергій Мельник – саме той "Холостяк" із телеканалу СТБ. Зараз він, начебто, безробітний. Останнім клубом Мельника був молдовський Мілсамі.

"Золота осінь, золоті деньки". Екс-наставник Зірки Роман Монарьов віддався ліричним думам у творчій відпустці.

Грецька осінь Євгена Хачеріді – зовсім інша за температурною шкалою. А коли поруч – дружина Вікторія, на якій ми детальніше зупинимося у Бонусах – стає ще спекотніше.

Застілля Євгена Селезньова по-царськи.

А це – угорська трапеза Артема Мілевського, Романа Карасюка та Темура Парцванії у Кішварді. "Сидим в Венгрии, кушаем воскресную еду", – конкретизує Міля.

Світ. У Реалі все навіть гірше, ніж ми припускали

Лідер Інтера Мауро Ікарді продовжує феєрити в Instagram. Ось його лук у стилі total black.

А тепер – трохи барв.

Переможний гол у ворота найлютіших суперників – чудовий привід розділити першу радість із сім'єю.

А ось у Реала все настільки погано, що навіть капітан, уславлений модник Серхіо Рамос цього разу одягнувся, наче в цирк.

Халепа, без Зінедіна Зідана команда розвалилася. А сам француз, схоже, вже приміряє нові ролі.

Кріштіану Роналду у Ювентусі також доводиться скрутно. Кожен день дарує новий шок – і далеко не завжди приємний.

У барселонському таборі – все ОК. Луїс Суарес, приміром, чекає на поповнення своєї сім'ї – воно вже незабаром.

У Кевіна Стротмана ця приємна подія вже відбулася – тепер він не розлучається із крихіткою-донею.

Що вже казати про Хаві Ернандеса! Вивів своїх на прогулянку спекотним Катаром.

Крістіан Вієрі не молодшає, проте досі користується жіночою прихильністю, наче у розквіті сил.

Андерсон Таліска і його жона – на межі фолу.

Інша справа – Бастіан Швайнштайгер і Ана Івановіч. Подружжя цивілізовано прийшло на матч хокейного клубу Чикаго Блек Хокс.

Андреа Пірло. В очікуванні аристократичного ланчу.

Знайоме обличчя? Бразилець Матеус, який колись феєрив у Дніпрі, і його дружина-українка.

Культовий екс-голкіпер Валенсії Сантьяго Канісарес зібрався проїхатись із вітерцем.

Ерік Кантона – не принц на білому коні. Він – король на мотоциклі!

Ну а Мемфіс Депай, суперник Шахтаря в ЛЧ, вже зачекався на гарячі Бонуси. Починаємо!

Бонуси. Вона вже звично – проти України

Кевін-Прінс Боатенг у новому сезоні: 7 матчів і 2 голи в Серії А, несподіване перебування скромного Сассуоло у верхній частині турнірній таблиці. На натхненну гру ганського хавбека надихає Мелісса Сатта – американо-італійська модель, яка не так давно подарувала йому сина.

Вікторія Хачеріді – чорнява богиня із піни морської, яка просто-таки кохається у фотосесіях під спекотними проміннями сонця Еллади, поки чоловік захищає кольори ПАОКа.

А тепер на авансцені – білокура бестія Паулі Беджетова. Ця моделька із розкішними формами народила сина Мірославу Стоху – вінгеру празької Славії і збірної Словаччини. Відповідно, останнім часом у блондинки було немало приводів, щоб вболівати проти України.

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