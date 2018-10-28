Твіттеріада. Як Фонсека готувався до Гвардіоли, дикий фейл Рамоса, дружина Хачеріді еротично засмагає у купальнику

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.
Наші. Холостяк в Одесі, або Чотири Каменюки
Скориставшись паузою на збірні, Паулу Фонсека відпочив, як належить. "Останні вихідні перед початком великих битв. Час "закотити рукави", – підписав це фото наставник Шахтаря. Наче щось передчував – перемога над Десною далася надскладно. А попереду – Ман Сіті!
Набрався сил і форвард Шахтаря Жуніор Мораєс.
В очікуванні першої перемоги у єврокубковій групі і Динамо. Легіонерський десант киян – Кендзьора, Пантіч і Вербіч.
Йосіп Піваріч – чоловік сімейний, тож дозвілля проводить у товаристві дружини. Осінній Київ.
Артем Бєсєдін після конфузу із лайками зосередився на українських зірках – 95-му кварталі. "Мощь, сила", – спромігся вичавити з себе нападник Динамо.
Незірковий Микита Бурда – із коханою Настею.
Відпочинок Андрія Вороніна у стилі нон-стоп триває. А це – його джуніор, молодший син.
Вразив неймовірним фото і оборонець Зорі Микита Каменюка. Плюс – підпис креативний: "4 Каменюки". Краще не скажеш))
До речі, на матч дублюючих складів Зорі та Маріуполя (1:2) завітав знаменитий екс-нападник Динамо та Шахтаря Олег Матвєєв, який принагідно зібрав навколо себе "салаг" – Борячука, Федорчука, Білого.
Дівчата, тримайте себе в руках! Адже в Одесу приїхав Сергій Мельник – саме той "Холостяк" із телеканалу СТБ. Зараз він, начебто, безробітний. Останнім клубом Мельника був молдовський Мілсамі.
"Золота осінь, золоті деньки". Екс-наставник Зірки Роман Монарьов віддався ліричним думам у творчій відпустці.
Грецька осінь Євгена Хачеріді – зовсім інша за температурною шкалою. А коли поруч – дружина Вікторія, на якій ми детальніше зупинимося у Бонусах – стає ще спекотніше.
Застілля Євгена Селезньова по-царськи.
А це – угорська трапеза Артема Мілевського, Романа Карасюка та Темура Парцванії у Кішварді. "Сидим в Венгрии, кушаем воскресную еду", – конкретизує Міля.
Світ. У Реалі все навіть гірше, ніж ми припускали
Лідер Інтера Мауро Ікарді продовжує феєрити в Instagram. Ось його лук у стилі total black.
А тепер – трохи барв.
Переможний гол у ворота найлютіших суперників – чудовий привід розділити першу радість із сім'єю.
А ось у Реала все настільки погано, що навіть капітан, уславлений модник Серхіо Рамос цього разу одягнувся, наче в цирк.
Халепа, без Зінедіна Зідана команда розвалилася. А сам француз, схоже, вже приміряє нові ролі.
Кріштіану Роналду у Ювентусі також доводиться скрутно. Кожен день дарує новий шок – і далеко не завжди приємний.
У барселонському таборі – все ОК. Луїс Суарес, приміром, чекає на поповнення своєї сім'ї – воно вже незабаром.
У Кевіна Стротмана ця приємна подія вже відбулася – тепер він не розлучається із крихіткою-донею.
Що вже казати про Хаві Ернандеса! Вивів своїх на прогулянку спекотним Катаром.
Крістіан Вієрі не молодшає, проте досі користується жіночою прихильністю, наче у розквіті сил.
Андерсон Таліска і його жона – на межі фолу.
Інша справа – Бастіан Швайнштайгер і Ана Івановіч. Подружжя цивілізовано прийшло на матч хокейного клубу Чикаго Блек Хокс.
Андреа Пірло. В очікуванні аристократичного ланчу.
Знайоме обличчя? Бразилець Матеус, який колись феєрив у Дніпрі, і його дружина-українка.
Культовий екс-голкіпер Валенсії Сантьяго Канісарес зібрався проїхатись із вітерцем.
Ерік Кантона – не принц на білому коні. Він – король на мотоциклі!
Ну а Мемфіс Депай, суперник Шахтаря в ЛЧ, вже зачекався на гарячі Бонуси. Починаємо!
Бонуси. Вона вже звично – проти України
Кевін-Прінс Боатенг у новому сезоні: 7 матчів і 2 голи в Серії А, несподіване перебування скромного Сассуоло у верхній частині турнірній таблиці. На натхненну гру ганського хавбека надихає Мелісса Сатта – американо-італійська модель, яка не так давно подарувала йому сина.
Вікторія Хачеріді – чорнява богиня із піни морської, яка просто-таки кохається у фотосесіях під спекотними проміннями сонця Еллади, поки чоловік захищає кольори ПАОКа.
А тепер на авансцені – білокура бестія Паулі Беджетова. Ця моделька із розкішними формами народила сина Мірославу Стоху – вінгеру празької Славії і збірної Словаччини. Відповідно, останнім часом у блондинки було немало приводів, щоб вболівати проти України.
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