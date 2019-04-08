Твіттеріада. Вона проміняла Роналду на лесбійську любов, екс-гравець збірної України кардинально змінив зовнішність

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Що Gazzetta написала про УПЛ?

Карпати вже не вперше провально закінчили свій виступ у Кубку України, хоча Дмитро Кльоц налаштовувався до матчу з Інгульцем, піднявшись на Високий замок. У голові хавбека мантрою крутилася фраза "Кубок – Львову". Не допомогло...

Віктор Вацко, який завітав до Даріо Срни у Кальярі, навіть на чужині не оминає можливості "підколоти" рівень УПЛ: "Коли шукаєш в La Gazzetta dello Sport прев'ю до матчу Олімпік – Десна за філіжанкою запашної сардинської кави".

До слова, Олімпік всуху поступився гостям із Чернігова (0:2). В'ячеславу Шевчуку доводиться дуже непросто, зате його дружина Інна закинула в Instagram спекотну фоточку із безтурботного відпочинку.

Натомість жона Ярослава Ракицького, який роззабивався в РПЛ, – співачка Ольга Ракицька вітає матрону української попси Ірину Білик із Днем народження.

Гламурний агент Олександр Панков анонсував відкриття свого загадкового проекту, який прикрашатимуть ось такі розкішні мурали. Артем Мілевський поспішає із підбадьорливим: "Кабанелло, все вдасться".

Ще один екс-форвард Динамо Артем Кравець увімкнув "режим татуся": "На домашньому з моїми пацанами".

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань дозволив собі трохи похуліганити у Стокгольмі.

Сусідню Данію тероризують Сергій Гринь та Владлен Юрченко, українські легіонери клубу Вайле.

Роман Яремчук чемно п'є каву у Генті.

Форвард Ворскли Денис Васін відкриває для себе Грузію. Краса неземна!

Б'ємося об заклад, що ви не одразу впізнаєте цього поважного пана. Екс-захисник Оболоні, Дніпра, Шахтаря, учасник чемпіонату світу-2006 у складі збірної України. Досі не відгадали? Це ж В'ячеслав Свідерський!

А от Олександру Лободу впізнаємо за кілометр! Співведуча "Профутболу" просто-таки створена для розкішних автівок.

Світ. Туринський атлант

Аби відволіктися від тривожного очікування Барселони, голкіпер МЮ Девід Де Хеа взяв участь у благодійній акції MUDreamDay.

А ось сама Барса де-факто гарантувала собі чемпіонство Прімери, здолавши найближчого переслідувача – Атлетіко (2:0). В ендшпілі нервового двобою голами відзначилися товариші Ліонель Мессі та Луїс Суарес.

Цікаво, що дружини цих легінів – Антонелла Рокуццо та Софія Балбі – також приятелюють. Сеньйорити стежили за матчем із віп-ложі Камп Ноу.

Свої тріумфи Лео завжди розділяє із сім'єю.

Натомість Реал у цьому сезоні – без трофеїв. Серхіо Рамосу залишається хіба що водити кохану Пілар Рубіо у музеї.

Очевидно, що Королівський клуб підкосив відхід Кріштіану Роналду. Тепер на мужні плечі португальця може опертися "Стара синьйора".

Мауро Ікарді втратив своє магічне значення для Інтера...

...але його татуювання залишились на місці – вони продовжують гіпнотизувати.

Екс-голкіперу МЮ та збірної США Тіму Ховарду ще замало наколок на власному тілі. Більшого вимагай!

Анхель Ді Марія – чорний ангел ПСЖ.

Митець Едінсон Кавані і Сара, його муза.

У Колін, музи Вейна Руні, – День народження.

Екс-хавбек Кривбаса, Волині та Дніпра Міхель Бабатунде передає привіт Віталію Кварцяному і очікує наших Бонусів.

Бонуси. Чотири роки без Нього

Російська супермодель Ірина Шейк – це топ-клас у світі моди. Вона вже не потребує слави Роналду, позаяк сама чудово справляється + народила донечку для актора Бредлі Купера, тож не обділена увагою глянцю.

І все ж, ще чотири роки тому світ обговорював її розрив із 5-разовим володарем "Золотого м'яча". "Футбол 24" навіть спробував розібратися у психологічних мотивах такого рішення. Цікаво, як пояснили б психологи деякі фотосесії Шейк, які попахують лесбійськими елементами?

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Твіттеріада. Він відкрито підтримав Зеленського, а Мадонна форварда збірної України запалила без бюстгальтера