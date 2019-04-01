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Твіттеріада. Він відкрито підтримав Зеленського, а Мадонна форварда збірної України запалила без бюстгальтера

22:00 909 Читать на русском
Твіттеріада. Він відкрито підтримав Зеленського, а Мадонна форварда збірної України запалила без бюстгальтера
Євген та Алла Селезньови. Спекотно! / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Наш президент"

Вибори президента України – тема №1. І ніяким футболом її не перекриєш. Тим паче, самі футболісти активно увімкнулися в політику. За кілька днів до голосування Максим Білий, захисник Зорі, зустрівся із Володимиром Зеленським і просто-таки сяяв: "The – наш президент".

"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна Україна

білий зеленський

Віктор Циганков не піддається істерії і спокійно постить фото із прогулянки Лондоном.

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циганков

Кепські справи в Андрія Луніна: Зінедін Зідан дав зрозуміти, що в Реалі на українця не розраховуватимуть і надалі. На Піренеї прибула вся сім'я Луніних, щоб морально підтримати голкіпера.

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Кризу переживає й інший український легіонер – Марко Девіч: безгольова серія + два вилучення у чемпіонаті Азербайджану. Інтерв'ю Віктору Вацку повинне підняти бойовий дух екс-форварда Металіста.

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Хавбек данського Вайле Владлен Юрченко – на стилі.

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Євген Селін відшукав у Будапешті страхітливого вершника Апокаліпсису.

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Натомість Instagram Едмара випромінює добро та любов. Екс-хавбек збірної України і вся його велика сімейка.

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Андрій Оберемко: "Подарунок від моїх хлопчаків ФК Маріуполь-2005 на 35-річчя. Здивували, так здивували!"

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Джаба Ліпартія та Олександр Ковпак: стара гвардія столичного Арсенала готова запалювати у другому етапі УПЛ.

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Ірина Морозюк та Анна Мандзюк – на межі фолу. "Дивлюся на нас і не вірю, як Богу вдалося створити таку красу", – дивується дружина захисника Різеспора.

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Світ. Роналду досі оговтується від України

Нехай і не без труднощів, але Ліверпуль таки здолав черговий бар'єр у погоні за Ман Сіті. Мохамед Салах – справа в капелюсі.

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Лідер чемпіонату Англії та бомбардирського заліку Серхіо Агуеро пригадує свою зустріч із Бернардом Хелфордом, почесним президентом Ман Сіті, якого не стало минулого тижня.

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Кіпер "містян" Едерсон вивіз малу на прогулянку.

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Тим часом Джон Террі вирушив із дружиною на лижі. Невже зима ще не набридла?

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Форвард Крістал Пелас Крістіан Бентеке: важкий фініш сезону. За шість турів до завершення чемпіонату "орли" ще не гарантували собі елітну прописку.

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Вейн Руні + Алан Ширер = 83 голи за збірну Англії.

руні ширер

Адебайо Акінфенва ніколи не грав за збірну Англії. Однак форварду скромного Віком Вондерерс гріх скаржитися на популярність.

"Гей, жирний покидьку!" Важкий бомбардувальник Адебайо Акінфенва – найгабаритніший форвард світу, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса і жме 200 кілограмів лежачи

акінфенва

Кріштіану Роналду, схоже, досі не оговтався від невдалого поєдинку проти збірної України.

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Тоні Кроос – батя.

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Лука Модріч та Серхіо Рамос на галактичному пафосі – наче йдуть роз... кгхм... розгромлювати "колгосп". Насправді ж скромна Уеска попила у Мадриду достатньо крові.

рамос модріч

Перший із трьох м'ячів Реала забив Іско. Донедавна опальний гравець на очах перетворюється у супергероя.

іско

Сім'я позавчорашньої грози Прімери – Дієго Форлана. Уругваєць супроводжує це фото фразою, яку можна перекласти як "помножений Форлан".

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Сімейна ідилія Маріо та Анн-Катрін Гьотце.

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Мартін Шкртел десантувався у Венеції. Від суворої лисини не залишилося й сліду.

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Болгарський хавбек київського Динамо першої половини "нульових" Георгій Пєєв закоханий по вуха. Весна!

"Жора розвернувся і дав Клеберу у "табло". Юрій Дмитрулін – про перемоги, трагедії, бійки і штрафи в "Динамо", які вже стали історією

пєєв

Бонуси. Сеньйорита без комплексів

Вони позайомилися ще у далекому 2005-му, коли Євген Селезньов виступав за Шахтар-2 і міг лише мріяти про збірну України та закордонну кар'єру. Закоханим вистачило кількох місяців, аби впевнитися, що це – на все життя. Вони одружилися.

Переглянувши найгарячіші фото з Instagram Алли Селезньової, ви й самі переконаєтеся, що на місці Жені не вагалися б жодної секунди. З таких жінок ліплять скульптури і малюють геніальні полотна. Їм присвячують поеми та серенади. Мадонна!

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Ярмола нудьгує, Ребров "динамить", а дружина форварда збірної України еротично заряджає на Люксембург

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