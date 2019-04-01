Твіттеріада. Він відкрито підтримав Зеленського, а Мадонна форварда збірної України запалила без бюстгальтера

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Наш президент"

Вибори президента України – тема №1. І ніяким футболом її не перекриєш. Тим паче, самі футболісти активно увімкнулися в політику. За кілька днів до голосування Максим Білий, захисник Зорі, зустрівся із Володимиром Зеленським і просто-таки сяяв: "The – наш президент".

"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна Україна

Віктор Циганков не піддається істерії і спокійно постить фото із прогулянки Лондоном.

Кепські справи в Андрія Луніна: Зінедін Зідан дав зрозуміти, що в Реалі на українця не розраховуватимуть і надалі. На Піренеї прибула вся сім'я Луніних, щоб морально підтримати голкіпера.

Кризу переживає й інший український легіонер – Марко Девіч: безгольова серія + два вилучення у чемпіонаті Азербайджану. Інтерв'ю Віктору Вацку повинне підняти бойовий дух екс-форварда Металіста.

Хавбек данського Вайле Владлен Юрченко – на стилі.

Євген Селін відшукав у Будапешті страхітливого вершника Апокаліпсису.

Натомість Instagram Едмара випромінює добро та любов. Екс-хавбек збірної України і вся його велика сімейка.

Андрій Оберемко: "Подарунок від моїх хлопчаків ФК Маріуполь-2005 на 35-річчя. Здивували, так здивували!"

Джаба Ліпартія та Олександр Ковпак: стара гвардія столичного Арсенала готова запалювати у другому етапі УПЛ.

Ірина Морозюк та Анна Мандзюк – на межі фолу. "Дивлюся на нас і не вірю, як Богу вдалося створити таку красу", – дивується дружина захисника Різеспора.

Світ. Роналду досі оговтується від України

Нехай і не без труднощів, але Ліверпуль таки здолав черговий бар'єр у погоні за Ман Сіті. Мохамед Салах – справа в капелюсі.

Лідер чемпіонату Англії та бомбардирського заліку Серхіо Агуеро пригадує свою зустріч із Бернардом Хелфордом, почесним президентом Ман Сіті, якого не стало минулого тижня.

Кіпер "містян" Едерсон вивіз малу на прогулянку.

Тим часом Джон Террі вирушив із дружиною на лижі. Невже зима ще не набридла?

Форвард Крістал Пелас Крістіан Бентеке: важкий фініш сезону. За шість турів до завершення чемпіонату "орли" ще не гарантували собі елітну прописку.

Вейн Руні + Алан Ширер = 83 голи за збірну Англії.

Адебайо Акінфенва ніколи не грав за збірну Англії. Однак форварду скромного Віком Вондерерс гріх скаржитися на популярність.

"Гей, жирний покидьку!" Важкий бомбардувальник Адебайо Акінфенва – найгабаритніший форвард світу, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса і жме 200 кілограмів лежачи

Кріштіану Роналду, схоже, досі не оговтався від невдалого поєдинку проти збірної України.

Тоні Кроос – батя.

Лука Модріч та Серхіо Рамос на галактичному пафосі – наче йдуть роз... кгхм... розгромлювати "колгосп". Насправді ж скромна Уеска попила у Мадриду достатньо крові.

Перший із трьох м'ячів Реала забив Іско. Донедавна опальний гравець на очах перетворюється у супергероя.

Сім'я позавчорашньої грози Прімери – Дієго Форлана. Уругваєць супроводжує це фото фразою, яку можна перекласти як "помножений Форлан".

Сімейна ідилія Маріо та Анн-Катрін Гьотце.

Мартін Шкртел десантувався у Венеції. Від суворої лисини не залишилося й сліду.

Болгарський хавбек київського Динамо першої половини "нульових" Георгій Пєєв закоханий по вуха. Весна!

"Жора розвернувся і дав Клеберу у "табло". Юрій Дмитрулін – про перемоги, трагедії, бійки і штрафи в "Динамо", які вже стали історією

Бонуси. Сеньйорита без комплексів

Вони позайомилися ще у далекому 2005-му, коли Євген Селезньов виступав за Шахтар-2 і міг лише мріяти про збірну України та закордонну кар'єру. Закоханим вистачило кількох місяців, аби впевнитися, що це – на все життя. Вони одружилися.

Переглянувши найгарячіші фото з Instagram Алли Селезньової, ви й самі переконаєтеся, що на місці Жені не вагалися б жодної секунди. З таких жінок ліплять скульптури і малюють геніальні полотна. Їм присвячують поеми та серенади. Мадонна!

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Твіттеріада. Ярмола нудьгує, Ребров "динамить", а дружина форварда збірної України еротично заряджає на Люксембург