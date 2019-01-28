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Твіттеріада. Циганков знову дав привід для пліток, а дружина екс-гравця збірної України відверто позує без бюстгальтера

22:00 3188 Читать на русском
Твіттеріада. Циганков знову дав привід для пліток, а дружина екс-гравця збірної України відверто позує без бюстгальтера
Анна Мандзюк / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Циганков – у ПСЖ?

Повернувшись у брестське Динамо, Артем Мілевський відпрацьовує на тренуваннях до знемоги. "Все болит, но все в радость", – коментує Міля своє фото із роздягальні.

мілевський

У передчутті нових викликів і Роман Безус, який поповнив діаспору українців у Генті.

безус

Маючи поки що небагато ігрової практики у Малазі, Євген Селезньов розважається, переглядаючи старі фотографії. "Сам у шоці, яким був 10 років тому", – зізнався форвард.

селезньов

Віктор Циганков у Парижі. Зважаючи на те, які чутки породив його нещодавній візит до Риму, можна припустити, що тепер лідера атак Динамо свататимуть в ПСЖ, ослаблений травмою Неймара.

циганков

Ісмаїлі-старший, Ісмаїлі-молодший.

ісмаїлі

Жуніор Мораєс відшліфовує прийоми джіу-джитсу під мирним небом нічних ОАЕ.

мораєс

Хавбек данського Вайле Владлен Юрченко розповів усю правду: "Мені 25, і я – Спайдермен".

юрченко

"Потрібно додати трохи яскравих фарб". Найвідоміший холостяк українського футболу Сергій Мельник – у Монте-Карло.

мельник

Хавбек Олександрії Артем Полярус і його сонячна доня.

полярус

А це – сім'я хавбека угорського Халадаша і нещодавнього героя нашого інтерв'ю Юрія Габовди.

габовда

Влада Щеглова, кохана форварда Андрія Борячука, озброєна і небезпечна.

щеглова

Світ. За що "парафінили" Роналду?

Легендарний Хаві відсвяткував 39-й День народження.

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Ось за цю фотку на Кріштіану Роналду накинулися не лише хейтери, але й адекватні люди.

роналду

Проте Кріш успішно забив на цю ситуацію.

роналду

Голкіпер Ліверпуля Аліссон і його дружина оригінально сповістили про другу вагітність. Реакція малечі – безцінна.

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Хамес Родрігес разом із донькою рятується від холоднечі у Мюнхені.

хамес

Маркус Решфорд сходив у розвідку. Вже незабаром МЮ прибуде в Париж на матч Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

решфорд

Анхель Ді Марія добиратиметься у Манчестер на двох колесах?

ді марія

Мемфіс Депай розсікає вулицями Ліона, як коп (на перший погляд).

депай

Екс-зірка Наполі та ПСЖ Есекіель Лавессі змушений пересуватися на милицях. У Барселоні прооперували його праве коліно, тож найближчі три місяці світило китайського чемпіонату проведе у лазареті.

лавессі

Ванільний Лоріс Каріус.

каріус

Девід Бекхем, схоже, вчора хильнув зайвого і тепер намагається пригадати, чим усе закінчилося.

бекхем

Це фото якнайкраще ілюструє прізвисько Адріано – "Імператор фавел".

адріано

Далеко не всі ветерани себе ось так занедбують. Джон Террі, приміром, регулярно відвідує крісло барбера.

террі

А ще один ловелас – Крістіан Вієрі – як завше, на стилі. Вони обоє радо склали б компанію героїні наших Бонусів.

вієрі

Бонуси. Еротичні козирі в умовах тропіків

Анна Мандзюк. Дружина екс-захисника Динамо, Дніпра та збірної України Віталія Мандзюка не тільки займається спортом напару з коханим (що не може не імпонувати), але й вміє розкрити всю свою жіночність, тонко підкресливши власні еротичні козирі. Останнім часом Instagram красуні просто-таки переповнений гарячими фото із теплих країв. Милуємося!

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Твіттеріада. Розкішна принцеса Мадриду, український клуб цікавиться Роналду, або Він хотів нокаутувати "динамівця"

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