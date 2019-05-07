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Твіттеріада. Шева із великим чемпіоном, "погана дівчинка" спекотним бюстом сексуально звабила хавбека Зорі

20:00 1459 Читать на русском
Твіттеріада. Шева із великим чемпіоном, "погана дівчинка" спекотним бюстом сексуально звабила хавбека Зорі
Каріна – перлина Владислава Кочергіна / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Легендарність цього фото зашкалює"

У суботу Динамо не зуміло обіграти Олександрію, звівши свої шанси наздогнати Шахтар практично до нуля. Тамаш Кадар очікує на ймовірні оргвисновки від президента клубу.

кадар

Беньямін Вербіч на свіжому повітрі оговтується від операції.

вербіч

Тайсон близький до свого п'ятого титулу чемпіона України, а тому має повне право звозити матір у Париж.

тайсон

Наш англійський чемпіон Олександр Зінченко приймає найдорожчих гостей – рідних батьків.

зінченко

Ярославу Ракицькому вистачило кількох місяців, щоб стати чемпіоном РПЛ. "Ти не вмієш по-іншому. Мій чемпіон!" – підсумувала його дружина Ольга.

Як гравці збірної України та Шахтаря, Срна і сестра привітали Ракицького з чемпіонством Росії

ракицький

Роман Яремчук вже змирився, що у цьому сезоні його Генту чемпіонство не світить.

яремчук

Так само, як і "бронза" для Зорі. Але хавбек луганців Владислав Кочергін не засмучується і робить коханій Каріні (з якою познайомимо вас у Бонусах) розкішні сюрпризи.

кочергін

У прекрасному гуморі відпочиває один із численних легіонерів Карпат – Родріго Варгас. Цьому форварду недостатньо навіть 13-ти матчів, щоб забити в УПЛ бодай один гол. Сподіваємося, біля Оперного театру вболівальники Варгаса не впізнали.

варгас

"Легендарність цього фото зашкалює", – вважає Олександр Панков. Він приймає у своєму пабі нових гостей, серед яких екс-капітан та екс-наставник Динамо в одній особі – Анатолій Дем'яненко.

демяненко

"Який приємний сюрприз – бачити тебе знову! – не стримує своїх емоцій Андрій Шевченко, зустрівши Джанлуїджі Буффона. – Великий чемпіон і велика людина!" Ось де максимально легендарне фото.

буффон шевченко

Світ. "Роздягнути" Ліверпуль

Сьогодні визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів. Минулого тижня ось ці хлопці – Іван Ракітіч та, насамперед, Ліонель Мессі – буквально "роздягнули" Ліверпуль (3:0).

мессі ракітіч

Між обома матчами проти мерсисайдців Лео займався своєю сім'єю. Мінімальна фотосесія.

мессі

У період вирішальних битв сезону зірки клубів, які пролетіли повз касу, впадають у депресію. Карім Бензема відверто заливає горе, наприклад...

бензема

Марсело не розкисає лише завдяки підтримці дружини Клариси Алвес.

марсело

Кріштіану Роналду знервовано шнурує стильні мешти.

роналду

Ну а Неймар намагається приховати свій відчай у широких панталонах.

неймар

А ось Лоренцо Інсіньє звик отримувати задоволення від скромних досягнень. У неділю його гол приніс Наполі "срібло" чемпіонату Італії.

інсіньє

Роналдінью дарує радість.

роналдінью

Легендарний угорець Габор Кірай, попри 43-річний вік, досі стоїть у воротах Халадаша. Проте вже має вірного компаньйона для спокійної пенсії.

кірай

Його іспанський колега – культовий Сантьяго Канісарес вийшов на пенсію ще 11 років тому і зараз виглядає ось так. "Я поєднав три свої захоплення: поле, сім'ю і мотор", – усміхається Санті.

канісарес

Екс-форвард Динамо і Говерли – білорус Володимир Маковський (праворуч) ділиться знахідкою: зустрів Геннадія Туміловича. Основний голкіпер збірної Білорусі кінця 90-х – початку 2000-х прославився своїми п'яними витівками.

"Після першого тайму випивав чарку віскі. Казав, для куражу". Надихаючі історії для киян, які зіткнулися із "сухим законом"

тумілович маковський

Ну а Лоріс Каріус вже традиційно очікує наших Бонусів. Чим йому ще зайнятися?

каріус

Бонуси. Чорноморська перлина

Її звати Каріна. Вона – велике кохання Владислава Кочергіна, хавбека Зорі.

Скупу інформацію черпаємо з її Instagram-профілю. Там вписані рідні (улюблені) міста – Донецьк, Запоріжжя, Одеса, а також номінація "віце-міс Перлина Чорного моря (літо)".

Фотографії Каріни – значно промовистіші.

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Роналду роздягнули до трусів, відверта еротика Ікарді, гаряча панночка, яку знає вся збірна України

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