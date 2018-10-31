Твіттеріада. Сексуальна напарниця Шеви, дружина Мессі і вбивчо красива українка, або Коли Ракицький – вдома

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Його маленький снуп дог

Минулого тижня Шахтар добряче отримав "по шапці" від Ман Сіті. Знаменитий уболівальник "гірників", телеведучий Андрій Бєдняков виловив для селфі самого Хосепа Гвардіолу.

Жодне фіаско не стане на заваді затишного сімейного сніданку у київській оселі Жуніора Мораєса.

Ярослав Ракицький нарешті вдома! "Моя сім'я – моя підтримка", – стверджує захисник Шахтаря та збірної України.

Після поразки від Львова у чемпіонаті, Беньямін Вербіч спокійнісінько дефілює у пальто.

А ці хлопці вже готові вибити Динамо із Кубка України! Суперстари Миная – Михайло Кополовець та Василь Кобін у компанії агента Олексія Люндовського.

Ось так виглядав Микита Каменюка до того, як йому зламали ніс. Відпочинок у Португалії.

Неприємні клопоти і в Марко Девіча, форварда азербайджанського Сабаха. А ще кілька днів тому він отримував вітання з ДН від екс-одноклубника по Металісту Андрія Березовчука.

Зате захисник польської Краковії Олексій Дитятьєв зроблений із заліза. Отримав розсічення голови, проте продовжив поєдинок. Справжній Джон Рембо!

Ще один наш легіонер Сергій Погорілий, голкіпер грузинського клубу Самтредіа, славно посидів у Тбілісі із Сандро Кобахідзе, своїм партнером по київському Арсеналу.

...І не тільки з ним! Погорілий перетнувся навіть із легендарним Кахою Каладзе та дещо менш знаменитим Георгієм Деметрадзе.

Частина наших легіонерів у власне задоволення мандрує Європою. Ось форвард данського Мітьюлланда Артем Довбик повіз кохану у Мюнхен.

Хавбек бельгійського Стандарда Валерій Лучкевич завис у Маастріхті, вивчаючи високе мистецтво.

А для серцеїда і "холостяка" Сергія Мельника ідеальне місто, звісно, Париж.

Максим Білий, оборонець Маріуполя, відпочиває в рідних краях – повіз сім'ю на "тихе полювання".

Найвідоміший футболіст серед барберів Єгор Лугачов: "Мій маленький снуп дог, любитель поцілунків".

Світ. Останньою сміялася Барселона

Тренд собакофілів підтримали й інші зірки. Екс-хавбек Наполі Гекхан Інлер хизується вівчаркою Раго.

Маркус Решфорд: якщо прогулянка – то тільки із собакою.

Марсело і його неймовірна Лола.

Напередодні Ель Класіко Карім Бензема ледь не надірвав собі пупа. Але, як відомо, останньою сміялася Барселона.

Кахабера Каладзе багато не буває! Меру Тбілісі набридли "мерседеси", тож він пересів на... самокат.

А тут він поруч із іншою легендою грузинського футболу – Леваном Кобіашвілі, колишнім хавбеком Шальке, Герти та Фрайбурга, який дав інтерв'ю "Футбол 24".

Екс-латераль Металіста і Шахтаря Марсіо Азеведо зараз виглядає ось так. Останнім клубом бразильця був Атлетіко Паранаенсе.

Ще один наш старий знайомий по Металісту – Хосе Соса – останнім часом виступає за Трабзонспор. На дозвіллі розписав більярдну партію з одноклубником Луїсом Ібаньєсом.

Екс-форвард Динамо Дьємерсі Мбокані підібрав під Хеловін лучок від Gucci.

А це хто? Не інакше, як Сільвано Комваліус, колишній нападник кам'янської Сталі, який відшукав прикольне графіті.

До більш відомих персон. Роналдінью – хрестоносець.

Адріано – імператор фавел.

П'єр-Емерік Обамеянг – власник розкішного Феррарі.

Найкращий бомбардир Ювентуса у Лізі чемпіонів Пауло Дибала повіз малу в Амстердам на ровери.

Лідер Інтера Мауро Ікарді дарує порцію мімімі разом із донькою Ліндою.

Конкуренцію їм складає сімейка Андреа Пірло. Божественний плеймейкер разом із синами милується палітрою надвечір'я.

А от Девід Бекхем повів своїх нащадків на "Ігри Нескорених", де, як відомо, вшанував українського спортсмена-військовослужбовця.

Після цього можна й випити за славу української зброї.

Хавбек Баварії Леон Горецка змушений платити автографами за любов німецьких фанатів.

Голкіпер Ман Сіті Едерсон полюбляє вільний стиль одягу.

Неймар змагається із бразильським серфером у номінації "досконалий торс" і вже зачекався на гарячі Бонуси.

Бонуси. Дарія! Ділетта! Антонелла!

Давненько ми не заходили в Instagram Антонелли Рокуццо, скромної дружини Мессі, яка зачаровує латиноамериканською вродою, проте позує без зайвої відвертості. Можливо, тепер щось змінилося?

Їй лише 18 років, а вона вже чемпіонка Європи та світу! Українська дзюдоїстка Дарія Білодід підкоряє своїй волі суперниць і чоловічі серця. А відтепер красуня ще й представлятиме лісабонський Спортінг, ставши амбасадором легендарного футбольного клубу.

Ділетта Леотта. В Італії її знає кожен, хто хоча б трохи цікавиться кальчо. Віднедавна знаємо Леотту і ми – вона склала пару Андрієві Шевченку в ефірі Sky Sports, тренер збірної України підписаний на Instagram цієї ефектної журналістки.

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Твіттеріада. Як Фонсека готувався до Гвардіоли, дикий фейл Рамоса, дружина Хачеріді еротично засмагає у купальнику