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Твіттеріада. СаШо захистив Циганика, Вацко і Тайсон до скандалу, екс-хав збірної України – у Москві, "секс" для Буено

22:00 695 Читать на русском
Твіттеріада. СаШо захистив Циганика, Вацко і Тайсон до скандалу, екс-хав збірної України – у Москві, "секс" для Буено
Ізабель Гулар / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Куда вас, сударь, к черту занесло?"

Посеред минулого тижня Ісмаїлі і Тайсон були героями, оформивши надважливу перемогу над Хоффенхаймом у Лізі чемпіонів. Тоді ж Віктор Вацко і сфотографувався із лідерами Шахтаря. Через кілька днів усе змінилося: дуже некрасивий вчинок капітана "гірників" у матчі проти Олімпіка – і коментатор вже критикує.

тайсон вацко ісмаїлі

До речі, Ісмаїлі під час київських морозів зігрівається гарячими поцілунками.

ісмаїлі

"Як же хочеться тепла. Літо, повернись", – страждає агент Олександр Панков і постить фото зі свого відпочинку у Каннах.

панков

Бразилець із українським серцем Едмар перебуває у теплій Флориді, звідки пише російською мовою: "Я хотів позувати для фото, але мені не вдалося". Самокритично!

едмар

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко зимові канікули Першої ліги використовує з користю для досвіду. Махнув у грандіозне турне Туманним Альбіоном, де, зокрема, познайомився із Олександром Зінченком. "Білети зробив, нагодував, базу показав-розказав, в нарди пограли, спати вклав, у Лондон відправив", – перелічує Кравченко усі ознаки гостинності молодого легіонера-співвітчизника.

кравченко зінченко

А тут Кравченко із Євгеном Шаховим, хавбеком ПАОКа. Минулого тижня греки отримали повну торбу голів від Челсі у Лізі Європи.

кравченко шахов

Це – Максим Калініченко, експерт "Профутболу", екс-хавбек збірної України і московського Спартака. Поруч із ним – Роман Павлюченко, колишній форвард Спартака і збірної Росії. Локація – Открытие Арена, Москва.

"Росія – наш ворог, багатий агресивними ідіотами". Маркевич і Ко – про атаку в Азовському морі і воєнний стан

Як бачимо, жодна війна, жодна піратська атака на Азовському морі не стала цьому на заваді. Пригадується класика: "Куда вас, сударь, к черту занесло?" Боярський, щоправда, топить за Зеніт.

калініченко павлюченко

"Те відчуття, коли Профутбол надійно захищений", – вважає Ігор Циганик. Мінус – Калініченко, плюс – Шовковський.

лобода шовковський циганик

Тим часом головний тренер збірної України Андрій Шевченко десантувався у Дубліні, звідки привіз своїй команді суперників у відборі на Євро-2020.

шевченко

Ймовірно, у цьому циклі національній збірній знадобляться послуги Артема Кравця. Наразі у форварда Кайсеріспора – мінімум ігрової практики. Зате є можливість зайнятися вихованням сина.

кравець

Дбайливий татусь і з Андрія Новака, голкіпера Прикарпаття.

новак

Чемпіонат Фінляндії завершився, тож Денис Олійник повернувся додому, у Чернівці. Тут зайшов у гості до своєї першої вчительки. Беріть приклад із Дена і не забувайте рідну альма матер.

олійник

Повернулися до витоків, у Львів, Андрій Ткачук та Ігор Худоб'як, які невдало виступили за казахський Акжайик – клуб вилетів з елітного дивізіону. "Збірна вільних агентів", – іронізує Ткачук. У коментарях вже жартують, що Минай готує для них контракти.

худобяк ткачук

Чинний карпатівець Хорхе Карраскаль помітно здав у цьому сезоні. Зважаючи на те, де і в який спосіб відпочиває колумбієць (відомий львівський нічний клуб, стриптиз та шоу-бар), причини спаду – очевидні.

карраскаль

Інша справа – Дмитро Кльоц. Відпочинок на свіжому повітрі і прогулянки із цуциком Джессі.

кльоц

Владислав Ващук, схоже, відшукав міфічних котів Леоненка.

ващук

Світ. "Зубастик" із Болтом

Тему підхоплює форвард Інтера Мауро Ікарді і його улюбленець. Колір настрою – синій.

ікарді

Поки Ікарді синіє від безсилля, Кріштіану Роналду і компанія продовжують нарощувати відрив від другого місця чемпіонату Італії. Ювентус – нестримний!

роналду

У Прімері законне перше місце повернула собі Барселона. Луїс Суарес і Жерар Піке задоволені перемогою над Вільяреалом.

піке суарес

Марк-Андре тер Штеген рекламує Predator. Не бажаєте?

тер штеген

Що там у Реалі? Мадрид посідає лише п'яте місце Прімери, відстаючи від Барселони на 5 пунктів. Попри те Карім Бензема відверто зізнався, що має настрій до грунтовного відпочинку. А хто ж гратиме?

бензема

Тим паче, що Серхіо Рамос зайнятий своїм нащадком – Алехандро.

рамос

І лише Марсело готовий битися за Реал хоч босоніж.

марсело

Екс-одноклубник цих хлопців Хамес Родрігес – "мен ін блек".

хамес

А екс-наставник Реала Зінедін Зідан хоча й перебуває у творчій відпустці, готовий у будь-який момент запрягти і швидко поїхати. На шляху з Шанхая у Гуанчжоу.

зідан

Зима у Мадриді. Стиль голкіпера Атлетіко Яна Облака.

облак

Яскраві шузи додають шику екс-захисникові Ліверпуля Мамаду Сако.

сако

Лоріс Каріус – людина контрастів. Така жахлива гра у воротах і таке неймовірне відчуття стилю!

каріус

Андреа Пірло пропонує вам відгадати, що це за екзотичний продукт.

пірло

Роналдо із легендарним спринтером і трішки футболістом Усейном Болтом.

роналдо болт

Зрада від Вейна Руні. Форвард Ді Сі Юнайтед із форвардом хокейного Вашингтон Кепіталз, росіянином Олександром Овєчкіним.

овєчкін руні

Провальний перуанський оборонець київського Динамо, орендований Базелем, Карлос Самбрано вже зачекався на Бонуси.

самбрано

Бонуси. Вона – ангел!

Ще один загадковий легіонер Динамо – Вітор Буено – живе у Києві не сам. Його побут прикрашає екзотична квітка східної вроди Таїна Маюмі. Їхньому роману вже 5 років. Дівчина – справжній "секс"!

Влада Щеглова (Седан). Ця дівчина марить стати зіркою... не подіуму (ні-ні!). Вона мріє про вершини у спортивній журналістиці, вже засвітилася на ТК Футбол, топить за Реал і зустрічається із форвардом Маріуполя Андрієм Борячуком. Занадто багато підстав, щоб потрапити у нашу гарячу номінацію.

Супермодель, одна з ангелів Victoria's Secret Ізабель Гулар наче народжена із піни морської. Така леді повинна окрилювати. Щоправда, це не про її бойфренда Кевіна Траппа – голкіпер так і не закріпився у воротах ПСЖ.

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Твіттеріада. "Нахабна морда" поруч із Ракицьким, Роналду заробляє на жадібності, лікувальна еротика для бека Барселони

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