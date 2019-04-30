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ТОТТЕНХЕМ - АЯКС БАРСЕЛОНА - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Твіттеріада. Роналду роздягнули до трусів, відверта еротика Ікарді, гаряча панночка, яку знає вся збірна України

21:00 341 Читать на русском
Твіттеріада. Роналду роздягнули до трусів, відверта еротика Ікарді, гаряча панночка, яку знає вся збірна України
Христина Яремчук / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Легенди у Пирятині і 1500 видів пива

Востаннє Євген Коноплянка з'являвся на полі ще місяць тому – вийшов на 2 хвилини у матчі Ганновер – Шальке. Та все ж Великдень український легіонер зустрів у доброму гуморі.

коноплянка

Олександр Алієв освятив паску разом із дітьми і не тільки: "Братик всегда рядом".

алієв

Ветеранська збірна України завітала на матч у Пирятин (Полтавська область). Владислав Ващук і Віталій Рева щойно отримали гостинці.

ващук рева

Денис Бойко після парируваного пенальті від Мораєса фотографується із фанатом :)

бойко кличко

Після такого нервового матчу можна й перевести подих. У Львові зіграв Бущан, а от Бойко активно відпочив із "спортивною сімейкою".

бойко

Богдан Бутко вигулює малечу у Національному ботанічному саду. Красиво тут!

бутко

Олександрія просувається до історичних бронзових медалей чемпіонату України. Фото з Instagram форварда команди Владислава Кулача.

кулач

Турецькі будні Артема Кравця та його чарівної Анни.

кравець

Хавбек Арсенала Михайло Мудрик виявився шанувальником творчості Джасея Дуейна Онфроя. Репер, більше відомий під псевдо XXXTentacion, загинув минулого року від кулі грабіжника.

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Віктор Вацко "заліг на дно у Брюгге". Коментатора розриває від захоплюючого відкриття: "У Бельгії виробляють більше 1500 видів пива!"

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Артем Мілевський зараз може тільки мріяти про такий клондайк.

мілевський

Світ. У Рамоса – "ноу баланса"

От-от стартує перший півфінальний матч Ліги чемпіонів Тоттенхем – Аякс. Один із лідерів амстердамського клубу Френкі Де Йонг – напередодні візиту у Лондон. Неймовірна Міккі зробила все, аби хавбек не заморочувався зайвими думками про "шпор".

де йонг

Мохамеда Салаха добряче відгодовують перед битвою на Камп Ноу.

салах

Цікаво, який прогноз завтрашнього матчу від легенди Ліверпуля – Мартіна Шкртела.

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Скандал у Парижі. Неймар на межі тривалої дискваліфікації через те, що розпускав кулаки.

неймар

Натомість Дані Алвес готовий спустити усіх собак на Томаса Тухеля – ПСЖ провалився на всіх фронтах, окрім чемпіонату Франції, а наставник втрачає контроль над роздягальнею.

алвес

Глобальна криза спіткала і Реал. Серхіо Рамос намагається зберегти рівновагу, але після поразки від Райо Вальєкано становище в команді можна найкраще описати словами класика Кварцяного – "ноу баланса".

рамос

За три тури до фінішу під загрозою вильоту із Прімери перебуває Вальядолід. Проте президент клубу – товстунчик Роналдо – не втрачає оптимізму.

роналдо

Епатаж Мауро Ікарді не знає меж. Позиції аргентинського форварда в Інтері – досить хиткі. До того ж сам міланський клуб провалив сезон. Варто поводитися скромніше? Хе, не дочекаєтесь! Мауро викотив еротичну фотосесію із своєю дружиною-агентом Вандою Нарою.

ікарді

Трохи екзотики. Адріано демонструє нам мальовниче бразильське надвечір'я.

адріано

Японський побут Фернандо Торреса...

торрес

...і Андреса Іньєсти.

іньєста

Златан Ібрагімовіч досі почувається босом у МЛС.

ібрагімовіч

А ось Каха Каладзе помітно постарів. Чого не скажеш про його дружину Анукі – цвіте і пахне.

каладзе

Вічно молодий Кріштіану Роналду вже готовий до наших Бонусів. А ти?

роналду

Бонуси. Вона – просто бомба!

Христина Яремчук – жона форварда Гента і збірної України Романа Яремчука – справжня знахідка для наших Бонусів. Красуня не соромиться підкреслювати на фото всі переваги своєї ефектної фігури.

"Дружина у мене – просто бомба! – не приховував нападник в інтерв'ю для "Футбол 24". – Я щасливий, що маю вдома таку опору, вона мені допомагає у всьому. Те, що потрапив у національну збірну, – це і її заслуга. Разом пройшли складні часи в Динамо та Олександрії, разом поїхали у Бельгію".

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Твіттеріада. Крутий трансфер Шахтаря зірвався, Гармаш святкує, а зваблива Саша Грей готова на все заради Аякса

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40
хв
Тоттенхем
22:00
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