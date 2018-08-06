Твіттеріада. Маркевич ризикує життям, Коноплянка – у сенсаційному ракурсі, а сексі-леді оголюється заради Роналду

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Коли Цар – крутіший від султана, або Peaky Blinders

Перед матчем проти Олімпіка поруч із захисником Карпат Орестом Лебеденком розташувався епічний малий. Ви тільки подивіться на гримасу цього хлопчака – він наче передчував камбек гостей. Зрештою, інший пацан – також :)

Екс-карпатівець Андрій Ткачук виступає тепер у чемпіонаті Казахстану. Днями вибрався із сім'єю на Велике Алматинське озеро.

Голкіпер Динамо Денис Бойко тримається молодцем: у новому сезоні кияни ще не пропускали. Свій стиль Ден підігнав під шикарний серіал Peaky Blinders.

Ведучий "Профутболу" Ігор Циганик, інтерв'ю з яким "Футбол 24" вже невдовзі викотить на світ божий, перетнувся із Андрієм Шевченком. "Спілкування, яке збагачує і професійно, і емоційно", – наголошує журналіст.

А от Євген Селезньов збагатився матеріально. Форвард Акхісара демонструє здобутий Суперкубок Туреччини і приз найкращому гравцеві матчу.

Євген Хачеріді ще тільки очікує на можливість здобуття трофеїв у ПАОКу. Так чи інакше, його головний джекпот – це власні діти. І так буде завжди.

Андрій Воронін: "Раніше мене мій тато закопував, а тепер я своїх, як швидко летить час".

Екс-хавбек Динамо Сергій Рибалка – ще той романтик. Свою Маргариту, яка прославилася виступами у поп-групі Amsterdam, любить настільки, що пише задля неї віршами.

Головна зірка у складі скромного фінського Сейнайокі – Денис Олійник – привітав Ірину Морозюк із Днем народження, виклавши спільне, доволі спекотне фото.

Євген Коноплянка разом із Шальке проходить в Австрії останній етап підготовки до старту сезону. "Сушимося", – фірмова іронія Жені.

Мирону Маркевичу та Владиславу Ващуку – не до відпочинку. Зірки нашого футболу вкотре вирушили на фронт, щоб підтримати бойовий дух українських воїнів.

А наші іспанські легіонери Іван Зотько (Ельче) та Роман Зозуля (Альбасете) нарешті познайомилися (не минуло, хе-хе, й ста років). Справжні патріоти!

Світ. Ібра – під каблуком агента, Террі виходить на полювання

Найлегендарніший футболіст серед алкоголіків – Пол Гаскойн – нарешті у більш-менш пристойній фізичній формі.

Юні таланти МЮ Джессі Лінгард та Маркус Решфорд вже готові до нового сезону. На відміну від Моурінью.

Горе-голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус придбав окуляри, щоб більше не пропускати "метелики" у власні ворота. Пізно, хлопче!

Тим часом Мохамед Салах активно підбадьорює себе кавою.

Хавбек Крістал Пелас Андрос Таунсенд заручився підтримкою найвірнішого фана.

Джон Террі – справжній Ален Делон. Невже знову виходить на полювання за жіночими серцями?

Неймар діє вже і негайно – смачно цілує свою Бруну Маркезіні. До речі, більше її спокусливих фото можна переглянути тут.

"Коли твій агент намагається вичавити з тебе останній пенні". Златан Ібрагімовіч, як завжди, іронічний. А Міно Райола – він такий, він може.

Сенсація! Антуана Грізманна, шанувальника НБА, задрафтував Маямі Хіт.

Екс-динамівець Джермейн Ленс пересувається мальовничими каналами Амстердама.

Наставник і Учень. "Пол Ньюман" і "Архітектор". Чемпіони світу-2006 Марчелло Ліппі та Андреа Пірло посиділи під пляшку розкішного вина.

Інший культовий ветеран – Луїш Фігу – навіть не збирається переривати райський відпочинок. "Гайда – поплаваємо!"

Бонуси. Усе життя – у звабливих позах

Давно назріла пора знайомитися із дружиною нашого оборонця грецького АЕКа Дмитра Чигринського – моделлю Надією Шаповал. Її Instagram – тісне переплетення стилю, культури і ледь вловимої еротики.

Американо-італійська модель і телеведуча Мелісса Сатта – значно відвертіша. Кевін-Прінс Боатенг, хавбек Сассуоло, дозволяє своїй дружині практично все.

Еротичний спонсор сьогоднішнього вечора – це Паула Лабаредас! Португальська модель втрачає голову від національної збірної своєї країни із Роналду на вістрі атаки – і починає роздягатися.

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Твіттеріада. Лунін – солодко зацілований, Віда – також, а красуня, яка осоромила Роналду, знову провокує гарячими фото