Твіттеріада. Крутий трансфер Шахтаря зірвався, Гармаш святкує, а зваблива Саша Грей готова на все заради Аякса

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Нотр-Дам, Ман Сіті – Тоттенхем, "Гра престолів"

Минулий тиждень подарував безліч топових подій планетарного значення. Українські футбольні "світила" тримали, так би мовити, руку на пульсі. Денис Бойко переглянув феєричний чвертьфінал Ман Сіті – Тоттенхем у товаристві свого вірного пса. "Навіть Рагнар бачив перші 20 хвилин цього матчу", – захоплено констатував голкіпер.

Коментатор Віктор Вацко шокований пожежею паризького собору і пригадує свою подорож до Нотр-Даму 15 років тому.

Нотр-Дам де Парі у вогні: як футбольний світ оплакує трагедію легендарного Собору

Хавбек сенсаційного Інгульця Артем Щедрий відзначив довгоочікуваний старт нового сезону культового серіалу "Гра престолів". "Нічого ти не знаєш, Джоне Сноу", – іронізує футболіст, всівшись на імпровізований трон. Майбутній король Кубка України?

"Ми – український Аякс". Герой Інгульця – про сенсаційний вихід у фінал Кубка України і побоїще фанатів Зорі

Агент Олександр Панков абстрагувався від усього цього – живе своїм (щойно відкритим) баром "Міля" і продовжує приймати віп-гостей, серед яких уславлений шанувальник пива із ТК Футбол. "Якщо прийшов Леон, отже місце матиме попит", – потирає руки Панков.

Денису Гармашу виповнилося 29. Хавбек Динамо категорично відмовляється дорослішати.

Його одноклубник Віталій Буяльський тільки зараз зареєструвався в Instagram. Для розминки – фото із коханою.

Чинний "динамівець" Александар Пантіч продовжує насолоджуватися справжнім теплом в іспанському Кадісі, куди поїхав на правах оренди.

Десь неподалік крокує улюбленою Барселоною Андрій Воронін із своїм сином.

А Владислава Ващука якимось вітром занесло аж у Піднебесну, де він запросив мера міста Вейфан на товариський матч.

На перший погляд, Роман Безус спарингує із своїм сином. Насправді ж він вітає малого з Днем народження. "Ти – моя гордість", – зізнається Безус-старший.

Голкіпер збірної України з футзалу Євген Іваняк: "Три покоління одного прізвища".

Дмитро Чигринський приймає гостей. Журналістка ТК Футбол Алла Бублій заїхала за ексклюзивом прямісінько в Афіни.

Ну а її колега з "плюсів" Олександра Лобода гайнула ще далі – аж у Бразилію. Екс-"динамівець" Дуду, який удостоївся титулу "бразильського Роналду", розповів Саші, що міг повернутися в Україну. Цієї весни ним цікавився Шахтар.

Світ. Король кегельбану

Про шалений матч Ман Сіті та Тотнема у Лізі чемпіонів ми вже згадували. Але минулого тижня відбувся ще один особливий поєдинок – нестримний Аякс вибив із турніру самого Роналду і його Ювентус. Причому, зробив це у Турині – розкішний подарунок для дівчини хавбека голландців Френкі Де Йонга. У той вечір вона святкувала 21-й День народження.

Гендиректор Аякса Едвін ван дер Сар читає ранкову італійську пресу. Руїнами Ювентуса він задоволений. Цікаво, що у 90-х Едвін захищав ворота обох клубів.

Сімейка Луїса Суареса після легкої прогулянки у матчі з МЮ.

Після двох поспіль принизливих поразок від Лілля та Нанта, чемпіонство ПСЖ забуксувало. Голови Дані Алвеса і навіть його кота опинилися у своєрідній гільйотині...

...Але ось найближчий переслідувач – Лілль – втратив очки проти Тулузи, тож ПСЖ – достроковий чемпіон. Хто запалює на святковій вечірці? Ну звісно, що Дані Алвес!

Мауро Ікарді вже нічого не світить – Інтер програв усе. Зате можна відірватися за кермом ось такого монстра.

Тим часом Девід Бекхем пересідає на байк.

Андреа Пірло полюбляє пасивний відпочинок.

Стівен Джеррард рекламує айфон, на який далеко не кожному стане грошенят.

Міхаель Баллак і Дідьє Дрогба. Зустріч двох старих "аристократів".

Лоріс Каріус – король стилю, моди, інстаграму і навіть кегельбану. Чого завгодно, тільки не футбольних воріт.

Бонуси. Та це ж Саша Грей!

Казка Аякса – прекрасна. Не менш прекрасна і головна муза цього клубу – кохана дівчина Френкі Де Йонга. Її звати Міккі Кімені, їй – 21.

Вродлива нідерландка професіонально грає у хокей на траві, а довгими вечорами очікує на повернення милого із матчу або тренування. Одного погляду на її фото достатньо, щоб помітити схожість із значно відомішою кралею. Це ж голландська Саша Грей! Хіба ні?

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Мораєс шокував Україну, Лунін показав батька, екс-кохана Неймара відверто розкрила інтимні принади