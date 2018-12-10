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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН

Твіттеріада. Кополовець кинув виклик Роналду, а сексуальна модель із Маямі відшила Кріштіану – що сталося потім

23:00 124 Читать на русском
Твіттеріада. Кополовець кинув виклик Роналду, а сексуальна модель із Маямі відшила Кріштіану – що сталося потім
Лілія Єрмак / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Хто ми?! Лемки!"

Вже у середу на Шахтар очікує матч року – проти Ліона. А от минулого тижня Тарас Степаненко відзначав 5-й День народження свого первістка – Яріка. "Мамин синочок, – пише Тарас. – Але ми з ним в одному човні назавжди".

степаненко

Вагома дата і в подружжя Артема та Анни Кравець. "У цьому житті все, що я роблю і до чого прагну, тільки для тебе", – зворушливо стверджує форвард Кайсеріспора.

кравець

Наш бельгійський легіонер Роман Безус так чекав бою Ломаченка проти Педраси, що й сам розім'явся у боксерських рукавичках.

безус

Із незвичного ракурсу вирішив зайти і Михайло Кополовець. "Кріш отдихає", – пишуть у коментарях. Такі рельєфи зацінив би навіть лідер збірної Португалії.

кополовець

Ігор Йовічевіч, колишній наставник Кополовця у Карпатах, цими днями побував в Україні і зустрівся, звісно ж, не тільки із "Футбол 24".

"Модріч пообіцяв мені сюрприз". Ігор Йовічевіч – про повернення до Львова, талант Шведа, Карпати і Реал

Його тезко – Циганик – коментує цю фотку лаконічно: "Справжні лемки".

йовічевіч циганик

Потрапезував із Містером і Віктор Вацко.

йовічевіч вацко

До речі, коментатор ТК Футбол, запеклий рибалка, вперше за два роки наважився на зимовий варіант риболовлі і без трофеїв не залишився.

вацко

"У надійних руках можна не турбуватися за свій сон",Олександр Шовковський також полюбляє єднання з природою.

шовковський

А ще легендарний голкіпер разом із Владиславом Ващуком, коханою Мариною Кутєповою та ведучим телепроекту "Холостяк" Григорієм Решетником взяли участь у благодійному вечорі.

шовковський ващук

Динамо ще не зіграло останнього матчу в році, проте Томаш Кендзьора та Александар Пантіч уже випромінюють святковий настрій.

кендзьора пантіч

Юна надія киян – Георгій Цітаішвілі гайнув до своїх першоджерел, у колоритну Грузію.

Георгій Цітаішвілі не менш талановитий, ніж Циганков: чому цей сезон у Динамо – вирішальний для сенсаційного вінгера

цітаішвілі

Карпати завершили календарний рік провальним фіаско у домашньому матчі з Динамо. Настрій Хорхе Карраскаля від того не погіршується.

карраскаль

Перейшовши в Ельче, Іван Зотько абсолютно втратив ігрову практику. Проте він – оптиміст, як і Карраскаль.

зотько

Наші люди у Кальярі. Скаут Алекс Великих перетнувся із латералем команди Даріо Срною. Сталося це ще до епічного вилучення хорвата.

великих срна

Брейкінг! Андрій Ткачук – новоспечений гравець Аякса! Жартуємо... Всього лише приїхав на екскурсію.

ткачук

Світ. Добрий Санта п'є чай, як джентльмен

Наближаються не лише свята, але й 6-й тур Ліги чемпіонів. Неймар та Дані Алвес прямують у Бєлград на матч проти Црвєни Звєзди. Там парижан влаштує лише перемога – гріха подалі.

неймар алвес

До літака найтитулованіший футболіст світу добирався із пафосом.

алвес

Репетиції у ПСЖ, фактично, не було – 17 тур чемпіонату Франції зірвали навіжені анархісти. Тож Анхель Ді Марія отримав зайвий день для сім'ї.

ді марія

А Едінсон Кавані просто медитував біля каміна.

кавані

Медитує і голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген – "блаугранас" прийматимуть непростий Тоттенхем.

тер штеген

Упродовж вікенду ви, мабуть, вже сотню разів бачили це фото Лео Мессі із його нащадками. Воно настільки миле, що не гріх подивитися й у 101-й раз.

мессі

Весела сімейка Мауро Ікарді та Ванди Нари.

ікарді

Серхіо Рамос в одязі...

рамос

...і без.

рамос

Найкращий футболіст світу Лука Модріч взуває Nike. А ти?

модріч

Лоріс Каріус – няшка.

каріус

Бельгійському форварду Крістал Пелас Крістіану Бентеке стукнуло 28. А з вигляду і не скажеш...

бентеке

Андерсон Таліска відтепер – ударник. І не лише атаки чи "соціалістичного труда".

таліска

Джон Террі – справжній мисливець...

террі

...і рибалка.

террі

Добрий Девід "Санта" Бекхем заколисав малечу...

бекхем

...і пішов пити чай, як істинний джентльмен, очікуючи на гарячі Бонуси.

бекхем

Бонуси. Ігноруєш Роналду? Давай ігнорувати! Але щоб не скаржилася потім...

Героїня у нас сьогодні одна. Зате яка! Лілія Єрмак – російська супермодель, яка живе у Маямі (хто б сумнівався!). Відомо, що незадовго до початку роману із Джорджиною Родрігес Кріштіану Роналду проявляв неприхований інтерес саме до Єрмак. Але – о диво! – вона не відповіла взаємністю.

Можливо, Рон просто не в її стилі, або ж модель не хотіла ставати другою Шейк. Так чи інакше, зараз Лілія перебуває у глибокій депресії, про що відкрито пише у своєму Instagram. Невже шкодує, що відшила Кріштіану?

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Твіттеріада. СаШо захистив Циганика, Вацко і Тайсон до скандалу, екс-хав збірної України – у Москві, "секс" для Буено

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