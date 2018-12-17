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Твіттеріада. Еротичні тату коханої скандального екс-"динамівця", несподіваний факт про Циганкова, Міля хоче "отметить"

22:00 3 Читать на русском
Твіттеріада. Еротичні тату коханої скандального екс-"динамівця", несподіваний факт про Циганкова, Міля хоче "отметить"
Олег і Крістіна Міщенки / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Він назвав себе майстром селфі"

Не дочекавшись жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, гравці Динамо та Шахтаря щодуху рвонули на відпочинок. Поки Мирон Маркевич висловлює стурбованість силою майбутніх суперників, Тарас Степаненко із дружиною Маргаритою насолоджується райським релаксом на Мальдівах.

степаненко

Дорвався до тепла і Тайсон – нарешті вдома!

тайсон

Будьте певні: Ярослав Ракицький також придбав квитки у теплі краї. А минулого тижня сестра Дарія привітала оборонця із Днем футболу (є таке дивне свято).

ракицький

Засмагає і лідер Динамо Віктор Циганков. Робить це у майці культового клубу НБА – Чикаго Буллз і не менш культового Майкла Джордана, з чого робимо висновок про ще одну, досі невідому, симпатію капітана.

циганков

Атакувальний тризуб Карпат також уміє відпочивати красиво. І якщо Мар'ян Швед обрав холод і сніг, наче цього у Львові бракує...

швед

...то Олексій Гуцуляк взяв курс на спекотні курорти.

гуцуляк

А Хорхе Карраскаль просто повернувся в рідні пенати. Колумбія, Картахена, старі добрі кенти.

карраскаль

Нашого казахського голеадора Адерінсолу Есеолу знаходимо аж у Мексиці – біля пірамід древніх майя.

есеола

Кирило Ковальчук, український футбольний Том Круз, повіз сім'ю у Рим.

ковальчук

Екс-форвард житомирського Полісся Олег Міщенко і його чарівна дружина Крістіна, яка стала героїнею сьогоднішніх Бонусів.

міщенко

Хавбек київського Арсенала Павло Оріховський повіз кохану у Тбілісі. Там усі ресторани – ну ду-у-уже колоритні.

оріховський

Хавбек Динамо-Брест Олександр Нойок кинув якір в Еміратах. "Перший тренер Менні Пакьяо приготував вечерю", – іронізує українець.

нойок

Після Амстердаму Андрій Ткачук, екс-хавбек казахського Акжайика, опинився аж у мексиканському Канкуні.

ткачук

Хавбек СК Дніпро-1 Артем Щедрий та його старий товариш по Зірці Андрій Бацула – не повірите! – зустріли у Парижі самого Дані Алвеса.

щедрий бацула алвес

Чемпіонат Угорщини взяв паузу лише зараз, тож нападник Кішварди Артем Мілевський стартував на відпочинок трохи пізніше. "Братан, было интересное время", – сказав він на прощання одноклубнику Темуру Парцванії.

мілевський парцванія

"Где кто отмечает?" – цікавиться Міля, шукаючи собі компаньйонів.

мілевський

Євген Селезньов, наприклад, цими днями перебував у Києві. "Він назвав себе майстром робити селфі. Він сказав, що його зачіска краща за мою. І він... був неправий в обох випадках. Чи не так?" – цікавиться коментатор Віктор Вацко.

селезньов вацко

В Ігоря Циганика"ялинковий настрій".

циганик

Співведуча "Профутболу" Олександра Лобода стала свідком рятівної для Тоттенхема нічиєї на Камп Ноу.

лобода

Хорват з українським серцем Младен Бартуловіч і його дружина – українка Наталі – у Дніпрі.

бартуловіч

Агент Іван Піроженко у Будапешті "зустрів себе в старості".

піроженко

Андрій Лунін і його Настя вирішили не чекати приходу Санта Клауса і ділять подарунки вже зараз.

лунін

Світ. Іньєста докотився...

Відпочивають і зірки світового рівня. Девід Бекхем – босий, але не лисий.

бекхем

Вейн Руні і його дружина Колін.

руні

Андерсон Таліска зриває стиглі плоди екзотичної карамболи.

таліска

Сеск Фабрегас на правах дембеля заправляє молодняком.

фабрегас

Не зважаючи на невпевнену гру Реала, Тоні Кроос зберігає спокій.

кроос

Екс-хавбек Кривбаса, Волині та Дніпра Майкл Бабатунде комфортно почувається у костюмі від Версаче.

бабатунде

Ідеальний, навіть перфекціоністичний лук Серхіо Агуеро.

агуеро

Поки аргентинець вбиває час у барбершопі, його наставник Хосеп Гвардіола робить добрі справи, завітавши в одну із клінік Манчестера.

гвардіола

Кріштіану Роналду – чоловік і батько.

роналду

Легендарний Андрес Іньєста дожився у своїй Японії до того, що тепер рекламує пральний порошок.

іньєста

Єдине, що зігріває його серце на чужині, – зустрічі із колишніми одноклубниками Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом. Зірки Барселони не забувають про старичка.

іньєста суарес

іньєста мессі

Ще один барселонець – Марк-Андре тер Штеген вже готовий до старту Бонусів. Поїхали!

тер штеген

Бонуси. РозХРЕСТана натура

Як і минулого тижня, героїня Бонусів лише одна. Це дозволить повністю акцентувати на ній свою увагу і пізнати значно краще. Крістіна Міщенко – дружина Олега Міщенка, форварда Полісся (донедавна), який колись подавав надії у київському Динамо, але вище другої команди піднятися не зумів. Потім були виступи за донецький Металург, алчевську Сталь, Говерлу, Ворсклу...

Скандальної слави Міщенко набув у 2016-му, коли попри війну поїхав виступати за пермський Амкар і навіть потрапив до горезвісної збірної "Голодуючих Поволжя". Зараз пристрасті вляглися. Олег непомітно повернувся в Україну, а паралельно одружився із неймовірною Крістіною. Молода жінка намагається не відставати від свого обранця – культивує татуювання на тілі, зокрема – хрести. Дивимося!

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Твіттеріада. Кополовець кинув виклик Роналду, а сексуальна модель із Маямі відшила Кріштіану – що сталося потім

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