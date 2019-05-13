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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БРАЙТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Твіттеріада. Екс-хавбек Шахтаря опинився у "ДНР", знамениту українку зачарував Зінченко і вшанував Реал

22:30 2963 Читать на русском
Твіттеріада. Екс-хавбек Шахтаря опинився у "ДНР", знамениту українку зачарував Зінченко і вшанував Реал
Еліна Світоліна / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Золотий м'яч" знову в руках українців!

Одужання Беньяміна Вербіча від травми йде повним ходом. Поки Динамо вкотре втрачало очки у чемпіонаті, словенець вже відкинув ненависні милиці.

"У Динамо – якісь внутрішні проблеми". Чому Львів – команда "з нікуди", де шукати інтригу, або Чи "плавлять" Хацкевича

вербіч

Легенда Динамо Ігор Бєланов продемонстрував публіці свій "Золотий м'яч", датований 1986 роком. Виступи за Байєр, Ліверпуль, Герту і збірну України не дозволили Андрієві Вороніну бодай наблизитися до здобуття цього мегатрофею.

бєланов воронін

Що вже казати про білоруського екс-форварда киян Володимира Маковського (праворуч), який зараз підпрацьовує лайнсменом.

маковський

Ще буквально вчора Олександр Шовковський феєрив у серії пенальті на ЧС-2006, а вже сьогодні вітає із Днем народження свого абсолютно дорослого сина.

шовковський

Нащадок Євгена Левченка тільки-но робить свої перші кроки і... веселить Instagram-спільноту. "Коли синові наплювати на фотографію", – іронізує батько.

левченко

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук "випускає пару" після незадовільних результатів команди. Попри чергову інформацію щодо його відставки, менеджер залишається на своїй посаді (про що свідчить хоча б відповідний розділ офіційного сайту Карпат).

смалійчук

Полюбляє потужні байки і Андреа Малдера. Асистент Андрія Шевченка у збірній України рішуче чекає майбутніх суперників із Сербії та Люксембургу.

малдера

Тріумф української зброї відбувся не лише в АПЛ, але й у фіналі Кубка Греції, де Євген Шахов допоміг ПАОКу обіграти АЕК (1:0), а потім дозволив своїй дружині спробувати "на зуб" медаль переможця.

шахов

Тим часом одноклубника Шахова – Євгена Хачерідічутки активно відправляють у Шахтар. Навіть Анна Кравець визнає, що "вдало присіла".

кравець хачеріді

Проте тріумфують не всі. Наприклад, Юрій Габовда переживає справжню драму – його Халадаш таки вилетів у другий дивізіон чемпіонату Угорщини. "The end"...

"Наші легіонери спіймали зірочку". Аутсайдера засудили проти Реброва – українське дербі в Угорщині закінчилось скандалом

габовда

Ну а поки Шахтар вже 5-й рік поспіль поневіряється світом, окремим його екс-гравцям ніщо не перешкоджає гасати велосипедом навколо Донбас Арени. Ось – Віталій Віценець (ліворуч), колишній "гірник", який завершив кар'єру у 27 років.

віценець

Світ. Час тріумфів і прощань

Свідками епічного камбеку Ліверпуля проти Барселони стали живі ікони Мерсисайду – Стівен Джеррард та Кенні Далгліш.

джеррард далгліш

Та вже наприкінці тижня цю радість пригасив Ман Сіті, який не залишив Ліверпулю жодного шансу на титул. Кіпер "блакитних" Едерсон: кубок чемпіонів АПЛ – наш!

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

едерсон

Тоттенхем пролетів повз п'єдестал, зате пробився у фінал Ліги чемпіонів. Харрі Кейн і його сім'я дякують уболівальникам за відчутну підтримку.

кейн

Андер Еррера прощається з МЮ. Тут він провів 5 довгих, проте не дуже успішних років.

еррера

"Червоні дияволи" програли усе, що могли. Навіть путівку в наступний розіграш Ліги чемпіонів. Проте Фреду, здається, байдуже. Дефілює із дружиною – яка контрастна пара!

фред

Головне розчарування сезону у Прімері – це Реал. Мадридці зазнали 11-ї поразки, а їхня гра має настільки ж нечіткий малюнок, як абстракції відомого іспанського художника Луїса Гордільйо. Серхіо Рамос – у товариських стосунках із цим митцем.

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Молодому хавбеку "вершкових" Марко Асенсіо є над чим замислитись.

асенсіо

Стильна курточка від Каріма Бензема. Хотіли б таку?

бензема

Форвард Атлетіко Нікола Калініч і маестро ракетки Новак Джоковіч. Той випадок, коли хорват і серб знайшли спільну мову.

калініч джоковіч

Тим часом Неймар і Дані Алвес прийшли підтримати Льюїса Хемілтона, одного із найкращих гонщиків в історії Формули-1.

неймар хемілтон алвес

Ліон практично гарантував собі "бронзу" чемпіонату Франції. Один із лідерів команди Мемфіс Депай демонструє образотворче мистецтво на своєму тілі.

депай

Хто це? – поцікавитеся ви. Відповідаємо: Пауло Дибала.

Справжні туринські аристократи регулярно читають ранкову пресу.

дибала

Сімейка Хуана Куадрадо, одноклубника Дибали.

куадрадо

Давід Вілья у японському місті Кобе. Тут 37-річний іспанець продовжує грати і забивати.

вілья

Натомість Марек Гамшік підкорює Велику китайську стіну. Ну і китайську лігу заодно.

гамшік

День матері в уявленні колишнього імператора кальчо – Адріано.

адріано

А ось так капосний бразилець очікує на гарячі Бонуси. Він – ще той жеребець.

адріано

Бонуси. Гейм, сет, матч

"Зінченко і Ман Сіті – звірі!" – захоплено написала Еліна Світоліна в Instagram після чемпіонської перемоги команди українця над Брайтоном.

Свого часу українська зірка світового тенісу зізнавалася у любові до Мессі та Барселони. Щоправда, як бачимо, це не перешкоджає їй фотографуватися із лідерами Реала – Модрічем та Кроосом. Вона – полігамна у футбольних смаках.

І фото у неї – на будь-який смак.

світоліна реал

світоліна

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Твіттеріада. Шева із великим чемпіоном, "погана дівчинка" спекотним бюстом сексуально звабила хавбека Зорі

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