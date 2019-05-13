Твіттеріада. Екс-хавбек Шахтаря опинився у "ДНР", знамениту українку зачарував Зінченко і вшанував Реал

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Золотий м'яч" знову в руках українців!

Одужання Беньяміна Вербіча від травми йде повним ходом. Поки Динамо вкотре втрачало очки у чемпіонаті, словенець вже відкинув ненависні милиці.

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Легенда Динамо Ігор Бєланов продемонстрував публіці свій "Золотий м'яч", датований 1986 роком. Виступи за Байєр, Ліверпуль, Герту і збірну України не дозволили Андрієві Вороніну бодай наблизитися до здобуття цього мегатрофею.

Що вже казати про білоруського екс-форварда киян Володимира Маковського (праворуч), який зараз підпрацьовує лайнсменом.

Ще буквально вчора Олександр Шовковський феєрив у серії пенальті на ЧС-2006, а вже сьогодні вітає із Днем народження свого абсолютно дорослого сина.

Нащадок Євгена Левченка тільки-но робить свої перші кроки і... веселить Instagram-спільноту. "Коли синові наплювати на фотографію", – іронізує батько.

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук "випускає пару" після незадовільних результатів команди. Попри чергову інформацію щодо його відставки, менеджер залишається на своїй посаді (про що свідчить хоча б відповідний розділ офіційного сайту Карпат).

Полюбляє потужні байки і Андреа Малдера. Асистент Андрія Шевченка у збірній України рішуче чекає майбутніх суперників із Сербії та Люксембургу.

Тріумф української зброї відбувся не лише в АПЛ, але й у фіналі Кубка Греції, де Євген Шахов допоміг ПАОКу обіграти АЕК (1:0), а потім дозволив своїй дружині спробувати "на зуб" медаль переможця.

Тим часом одноклубника Шахова – Євгена Хачеріді – чутки активно відправляють у Шахтар. Навіть Анна Кравець визнає, що "вдало присіла".

Проте тріумфують не всі. Наприклад, Юрій Габовда переживає справжню драму – його Халадаш таки вилетів у другий дивізіон чемпіонату Угорщини. "The end"...

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Ну а поки Шахтар вже 5-й рік поспіль поневіряється світом, окремим його екс-гравцям ніщо не перешкоджає гасати велосипедом навколо Донбас Арени. Ось – Віталій Віценець (ліворуч), колишній "гірник", який завершив кар'єру у 27 років.

Світ. Час тріумфів і прощань

Свідками епічного камбеку Ліверпуля проти Барселони стали живі ікони Мерсисайду – Стівен Джеррард та Кенні Далгліш.

Та вже наприкінці тижня цю радість пригасив Ман Сіті, який не залишив Ліверпулю жодного шансу на титул. Кіпер "блакитних" Едерсон: кубок чемпіонів АПЛ – наш!

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Тоттенхем пролетів повз п'єдестал, зате пробився у фінал Ліги чемпіонів. Харрі Кейн і його сім'я дякують уболівальникам за відчутну підтримку.

Андер Еррера прощається з МЮ. Тут він провів 5 довгих, проте не дуже успішних років.

"Червоні дияволи" програли усе, що могли. Навіть путівку в наступний розіграш Ліги чемпіонів. Проте Фреду, здається, байдуже. Дефілює із дружиною – яка контрастна пара!

Головне розчарування сезону у Прімері – це Реал. Мадридці зазнали 11-ї поразки, а їхня гра має настільки ж нечіткий малюнок, як абстракції відомого іспанського художника Луїса Гордільйо. Серхіо Рамос – у товариських стосунках із цим митцем.

Молодому хавбеку "вершкових" Марко Асенсіо є над чим замислитись.

Стильна курточка від Каріма Бензема. Хотіли б таку?

Форвард Атлетіко Нікола Калініч і маестро ракетки Новак Джоковіч. Той випадок, коли хорват і серб знайшли спільну мову.

Тим часом Неймар і Дані Алвес прийшли підтримати Льюїса Хемілтона, одного із найкращих гонщиків в історії Формули-1.

Ліон практично гарантував собі "бронзу" чемпіонату Франції. Один із лідерів команди Мемфіс Депай демонструє образотворче мистецтво на своєму тілі.

Хто це? – поцікавитеся ви. Відповідаємо: Пауло Дибала.

Справжні туринські аристократи регулярно читають ранкову пресу.

Сімейка Хуана Куадрадо, одноклубника Дибали.

Давід Вілья у японському місті Кобе. Тут 37-річний іспанець продовжує грати і забивати.

Натомість Марек Гамшік підкорює Велику китайську стіну. Ну і китайську лігу заодно.

День матері в уявленні колишнього імператора кальчо – Адріано.

А ось так капосний бразилець очікує на гарячі Бонуси. Він – ще той жеребець.

Бонуси. Гейм, сет, матч

"Зінченко і Ман Сіті – звірі!" – захоплено написала Еліна Світоліна в Instagram після чемпіонської перемоги команди українця над Брайтоном.

Свого часу українська зірка світового тенісу зізнавалася у любові до Мессі та Барселони. Щоправда, як бачимо, це не перешкоджає їй фотографуватися із лідерами Реала – Модрічем та Кроосом. Вона – полігамна у футбольних смаках.

І фото у неї – на будь-який смак.

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Твіттеріада. Шева із великим чемпіоном, "погана дівчинка" спекотним бюстом сексуально звабила хавбека Зорі