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Твіттеріада. Ахметов щедро обдарував Мораєса, екс-партнер Шеви "замутив" з ефектною моделлю, молодшою на 16 років

22:00 1768 Читать на русском
Твіттеріада. Ахметов щедро обдарував Мораєса, екс-партнер Шеви "замутив" з ефектною моделлю, молодшою на 16 років
Костанца Караччоло / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Селезньов привітав Бойка, чи потролив?

Іван Піроженко – не лише агент, він ще й віртуозний кухар. Сімейна традиція останніх 18 років – кожної неділі готувати сніданок для коханої дружини.

піроженко

Клієнт Піроженка – Євген Селезньов привітав свого товариша, Дениса Бойка, із Днем народження. Але зробив це доволі загадковим підписом до спільного фото: "Виконай мою мрію! Вийшов один на один із тобою, м'ячик тобі в носик, в штангу і в ворота". Звучить стьобно :)

бойко селезньов

В Артема Мілевського – напіввихідний у Дубаї.

мілевський

Одноклубник Мілі – Олександр Нойок – викладається у тренажерці: "Шматочок бодибілдингу".

нойок

Атакувальний хавбек Олег Кожушко, який виявився непотрібним СК Дніпро-1, під наглядом агента Олександра Панкова ознайомлюється із Грецією. Ймовірно, саме тут він і продовжить кар'єру. Дмитро Чигринський вже готовий поділитися досвідом.

кожушко чигринський панков

Ігор Харатін вже дебютував за Ференцварош, а тепер відпочиває в обіймах коханої.

харатін

Стильний Олександр Зінченко очікує свого наступного шансу. У чемпіонаті Англії він не грав ще з 30 грудня минулого року.

зінченко

Жуніор Мораєс дякує Шахтарю за "невеличкий подарунок". Нічого собі – невеличкий!

мораєс

Євген Левченко потрапив до об'єктиву одного з найкращих фотографів Нідерландів.

левченко

Перед 10YearsChallenge не встояв і Віктор Вацко – відшукав у своїх архівах фото із легендарним Паоло Мальдіні. Світлина зроблена перед матчем за Суперкубок УЄФА, у якому зустрілися Шахтар та Барселона.

вацко мальдіні

Натомість в Ігоря Циганика – свіже фото. Причому, не лише з Мальдіні, а й із Шевою. Золота епоха Мілана!

мальдіні циганик шевченко

Світ. Такого Грізманна ви ще не бачили

Вже у середу нас чекає перший раунд мегафайту Барселона – Реал. Гарет Бейл – у повній бойовій готовності.

бейл

У шаленій формі і Карім Бензема, який полюбляє одягати футболки з ось такими химерними принтами.

бензема

Карлес Пуйоль та Жерар Піке обговорюють шанси Барси за чашечкою кави.

пуйоль піке

Такого Антуана Грізманна ви ще не бачили, еге ж?

грізманн

Травмований Неймар шукає підтримки в обіймах тієї, яка ніколи не зрадить, – у власної матері.

неймар

А от у Кіліана Мбаппе із настроєм – все ОК. Як і у наставника збірної Франції Дідьє Дешама.

мбаппе дешам

Едінсон Кавані – володар Трофео ЕФЕ, який вручався найкращому латиноамериканському футболісту у чемпіонаті Іспанії. Стривайте, уругвайський форвард грає за ПСЖ, зауважите ви – і матимете рацію. Тільки-от штука в тому, що відтепер Трофео ЕФЕ розширив свою географію.

кавані

Анхель Ді Марія і його донька вкладаються до сну.

ді марія

Моніторинг ПСЖ завершуємо Джіджі Буффоном. На 42-му році життя – політ нормальний.

буффон

Пепе Рейна – у глибокому запасі Мілана. Можна й поплавати.

рейна

Релаксує і Кріштіану Роналду, який у суботу оформив дубль, проте це не допомогло Ювентусу впоратися із Пармою.

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Що там на Альбіоні? Захиснику Арсенала Ектору Бельєріну нарешті зробили операцію на "хрестах". У цьому сезоні він своїй команді вже не помічник.

бельєрін

Тим часом Арсенал у турнірній таблиці АПЛ опустився аж на шосте місце. Злий геній "канонірів"Серхіо Агуеро разом із своїм сином Бенджаміном.

агуеро

Златан Ібрагімовіч: ідеальна форма у 37 років.

ібрагімовіч

Ровесник Ібри – Ікер Касільяс – зібрався у дорогу на своєму "Ягуарі".

касільяс

В Андреа Пірло"сімейна вечеря після довгої подорожі".

пірло

Зінедін Зідан – вдома, біля каміна. Титулований тренер продовжує насолоджуватись творчою відпусткою.

зідан

Екс-форвард Інтера, Лаціо, Атлетіко, Мілана (де грав поруч із Шевченком) та збірної Італії Крістіан Вієрі підтверджує своє реноме завзятого бабія. Не так давно у нього з'явилася нова пасія. І зараз ми із нею познайомимося ближче.

вієрі

Бонуси. Вона зваблює, наче в кіно

Костанці Караччоло ще й 30-ти немає. Натомість Вієрі у липні "стукне" вже 46. Та хіба це вік, якщо серце – гаряче? Знаменитий казанова світу футболу підкорив крихітку настільки ж невимушено, як забивав голи. Караччоло – не тільки модель, а ще й танцівниця, телеведуча та актриса. Вона зваблює, і робить це по-голлівудськи.

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Твіттеріада. Циганков знову дав привід для пліток, а дружина екс-гравця збірної України відверто позує без бюстгальтера

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