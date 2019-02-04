Твіттеріада. Ахметов щедро обдарував Мораєса, екс-партнер Шеви "замутив" з ефектною моделлю, молодшою на 16 років

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.
Наші. Селезньов привітав Бойка, чи потролив?
Іван Піроженко – не лише агент, він ще й віртуозний кухар. Сімейна традиція останніх 18 років – кожної неділі готувати сніданок для коханої дружини.
Клієнт Піроженка – Євген Селезньов привітав свого товариша, Дениса Бойка, із Днем народження. Але зробив це доволі загадковим підписом до спільного фото: "Виконай мою мрію! Вийшов один на один із тобою, м'ячик тобі в носик, в штангу і в ворота". Звучить стьобно :)
В Артема Мілевського – напіввихідний у Дубаї.
Одноклубник Мілі – Олександр Нойок – викладається у тренажерці: "Шматочок бодибілдингу".
Атакувальний хавбек Олег Кожушко, який виявився непотрібним СК Дніпро-1, під наглядом агента Олександра Панкова ознайомлюється із Грецією. Ймовірно, саме тут він і продовжить кар'єру. Дмитро Чигринський вже готовий поділитися досвідом.
Ігор Харатін вже дебютував за Ференцварош, а тепер відпочиває в обіймах коханої.
Стильний Олександр Зінченко очікує свого наступного шансу. У чемпіонаті Англії він не грав ще з 30 грудня минулого року.
Жуніор Мораєс дякує Шахтарю за "невеличкий подарунок". Нічого собі – невеличкий!
Євген Левченко потрапив до об'єктиву одного з найкращих фотографів Нідерландів.
Перед 10YearsChallenge не встояв і Віктор Вацко – відшукав у своїх архівах фото із легендарним Паоло Мальдіні. Світлина зроблена перед матчем за Суперкубок УЄФА, у якому зустрілися Шахтар та Барселона.
Натомість в Ігоря Циганика – свіже фото. Причому, не лише з Мальдіні, а й із Шевою. Золота епоха Мілана!
Світ. Такого Грізманна ви ще не бачили
Вже у середу нас чекає перший раунд мегафайту Барселона – Реал. Гарет Бейл – у повній бойовій готовності.
У шаленій формі і Карім Бензема, який полюбляє одягати футболки з ось такими химерними принтами.
Карлес Пуйоль та Жерар Піке обговорюють шанси Барси за чашечкою кави.
Такого Антуана Грізманна ви ще не бачили, еге ж?
Травмований Неймар шукає підтримки в обіймах тієї, яка ніколи не зрадить, – у власної матері.
А от у Кіліана Мбаппе із настроєм – все ОК. Як і у наставника збірної Франції Дідьє Дешама.
Едінсон Кавані – володар Трофео ЕФЕ, який вручався найкращому латиноамериканському футболісту у чемпіонаті Іспанії. Стривайте, уругвайський форвард грає за ПСЖ, зауважите ви – і матимете рацію. Тільки-от штука в тому, що відтепер Трофео ЕФЕ розширив свою географію.
Анхель Ді Марія і його донька вкладаються до сну.
Моніторинг ПСЖ завершуємо Джіджі Буффоном. На 42-му році життя – політ нормальний.
Пепе Рейна – у глибокому запасі Мілана. Можна й поплавати.
Релаксує і Кріштіану Роналду, який у суботу оформив дубль, проте це не допомогло Ювентусу впоратися із Пармою.
Що там на Альбіоні? Захиснику Арсенала Ектору Бельєріну нарешті зробили операцію на "хрестах". У цьому сезоні він своїй команді вже не помічник.
Тим часом Арсенал у турнірній таблиці АПЛ опустився аж на шосте місце. Злий геній "канонірів" – Серхіо Агуеро разом із своїм сином Бенджаміном.
Златан Ібрагімовіч: ідеальна форма у 37 років.
Ровесник Ібри – Ікер Касільяс – зібрався у дорогу на своєму "Ягуарі".
В Андреа Пірло – "сімейна вечеря після довгої подорожі".
Зінедін Зідан – вдома, біля каміна. Титулований тренер продовжує насолоджуватись творчою відпусткою.
Екс-форвард Інтера, Лаціо, Атлетіко, Мілана (де грав поруч із Шевченком) та збірної Італії Крістіан Вієрі підтверджує своє реноме завзятого бабія. Не так давно у нього з'явилася нова пасія. І зараз ми із нею познайомимося ближче.
Бонуси. Вона зваблює, наче в кіно
Костанці Караччоло ще й 30-ти немає. Натомість Вієрі у липні "стукне" вже 46. Та хіба це вік, якщо серце – гаряче? Знаменитий казанова світу футболу підкорив крихітку настільки ж невимушено, як забивав голи. Караччоло – не тільки модель, а ще й танцівниця, телеведуча та актриса. Вона зваблює, і робить це по-голлівудськи.
Сторінка автора в Instagram
Твіттеріада. Циганков знову дав привід для пліток, а дружина екс-гравця збірної України відверто позує без бюстгальтера