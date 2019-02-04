Твіттеріада. Ахметов щедро обдарував Мораєса, екс-партнер Шеви "замутив" з ефектною моделлю, молодшою на 16 років

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Селезньов привітав Бойка, чи потролив?

Іван Піроженко – не лише агент, він ще й віртуозний кухар. Сімейна традиція останніх 18 років – кожної неділі готувати сніданок для коханої дружини.

Клієнт Піроженка – Євген Селезньов привітав свого товариша, Дениса Бойка, із Днем народження. Але зробив це доволі загадковим підписом до спільного фото: "Виконай мою мрію! Вийшов один на один із тобою, м'ячик тобі в носик, в штангу і в ворота". Звучить стьобно :)

В Артема Мілевського – напіввихідний у Дубаї.

Одноклубник Мілі – Олександр Нойок – викладається у тренажерці: "Шматочок бодибілдингу".

Атакувальний хавбек Олег Кожушко, який виявився непотрібним СК Дніпро-1, під наглядом агента Олександра Панкова ознайомлюється із Грецією. Ймовірно, саме тут він і продовжить кар'єру. Дмитро Чигринський вже готовий поділитися досвідом.

Ігор Харатін вже дебютував за Ференцварош, а тепер відпочиває в обіймах коханої.

Стильний Олександр Зінченко очікує свого наступного шансу. У чемпіонаті Англії він не грав ще з 30 грудня минулого року.

Жуніор Мораєс дякує Шахтарю за "невеличкий подарунок". Нічого собі – невеличкий!

Євген Левченко потрапив до об'єктиву одного з найкращих фотографів Нідерландів.

Перед 10YearsChallenge не встояв і Віктор Вацко – відшукав у своїх архівах фото із легендарним Паоло Мальдіні. Світлина зроблена перед матчем за Суперкубок УЄФА, у якому зустрілися Шахтар та Барселона.

Натомість в Ігоря Циганика – свіже фото. Причому, не лише з Мальдіні, а й із Шевою. Золота епоха Мілана!

Світ. Такого Грізманна ви ще не бачили

Вже у середу нас чекає перший раунд мегафайту Барселона – Реал. Гарет Бейл – у повній бойовій готовності.

У шаленій формі і Карім Бензема, який полюбляє одягати футболки з ось такими химерними принтами.

Карлес Пуйоль та Жерар Піке обговорюють шанси Барси за чашечкою кави.

Такого Антуана Грізманна ви ще не бачили, еге ж?

Травмований Неймар шукає підтримки в обіймах тієї, яка ніколи не зрадить, – у власної матері.

А от у Кіліана Мбаппе із настроєм – все ОК. Як і у наставника збірної Франції Дідьє Дешама.

Едінсон Кавані – володар Трофео ЕФЕ, який вручався найкращому латиноамериканському футболісту у чемпіонаті Іспанії. Стривайте, уругвайський форвард грає за ПСЖ, зауважите ви – і матимете рацію. Тільки-от штука в тому, що відтепер Трофео ЕФЕ розширив свою географію.

Анхель Ді Марія і його донька вкладаються до сну.

Моніторинг ПСЖ завершуємо Джіджі Буффоном. На 42-му році життя – політ нормальний.

Пепе Рейна – у глибокому запасі Мілана. Можна й поплавати.

Релаксує і Кріштіану Роналду, який у суботу оформив дубль, проте це не допомогло Ювентусу впоратися із Пармою.

Що там на Альбіоні? Захиснику Арсенала Ектору Бельєріну нарешті зробили операцію на "хрестах". У цьому сезоні він своїй команді вже не помічник.

Тим часом Арсенал у турнірній таблиці АПЛ опустився аж на шосте місце. Злий геній "канонірів" – Серхіо Агуеро разом із своїм сином Бенджаміном.

Златан Ібрагімовіч: ідеальна форма у 37 років.

Ровесник Ібри – Ікер Касільяс – зібрався у дорогу на своєму "Ягуарі".

В Андреа Пірло – "сімейна вечеря після довгої подорожі".

Зінедін Зідан – вдома, біля каміна. Титулований тренер продовжує насолоджуватись творчою відпусткою.

Екс-форвард Інтера, Лаціо, Атлетіко, Мілана (де грав поруч із Шевченком) та збірної Італії Крістіан Вієрі підтверджує своє реноме завзятого бабія. Не так давно у нього з'явилася нова пасія. І зараз ми із нею познайомимося ближче.

Бонуси. Вона зваблює, наче в кіно

Костанці Караччоло ще й 30-ти немає. Натомість Вієрі у липні "стукне" вже 46. Та хіба це вік, якщо серце – гаряче? Знаменитий казанова світу футболу підкорив крихітку настільки ж невимушено, як забивав голи. Караччоло – не тільки модель, а ще й танцівниця, телеведуча та актриса. Вона зваблює, і робить це по-голлівудськи.

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Твіттеріада. Циганков знову дав привід для пліток, а дружина екс-гравця збірної України відверто позує без бюстгальтера