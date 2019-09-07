Твіттер УАФ припустився граматичних помилок в публікації стартового складу збірної України на матч з Литвою

У Української асоціації футболу виникли певні проблеми з англійською версією імен та прізвищ гравців національної команди.

Публікація у офіційному твіттері УАФ не обійшлася без кількох граматичних помилок.

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Ім'я Андрій було написано двома різними способами, але правильний варіант стояв лише навпроти прізвища Ярмоленка. Подібна проблема виникла і в іменах Віталій (Миколенко) та Сергій (Кривцов і Болбат). Ярмоленку дісталося з прізвищем (правильно – Yarmolenko, саме так написано і на футболці вінгера у Вест Хемі). Апофеозом став Роман ЯреНчук – тут могла трапитись елементарна неуважність або одрук.

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На щастя, граматичні проблеми УАФ не завадили збірній продемонструвати впевнену гру у матчі проти Литви – 3:0 на 82-ій хвилині матчу у Вільнюсі.