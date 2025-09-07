"З того, що я знаю, Макуана, напевно, не останнє придбання Яблонця у це трансферне вікно, яке у Чехії зачиняється у понеділок. Зокрема, маю інсайд, що чеський клуб робив абсолютно конкретну пропозицію Кривбасу за Єгора Твердохліба. Ціна була 800 тисяч євро.

Це майже вдвічі менше клаусули, яка прописана у його контракті з Кривбасом. Кривбас відмовив. До речі, він робив те ж саме у випадку з ЛНЗ, який пропонував приблизно таку саму ціну", – сказав Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

В поточному сезоні Єгор Твердохліб провів 5 матчів за Кривбас, забив 3 голи та віддав 2 асисти. Контракт гравця з криворіжцями розрахований до 31 грудня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 1,5 мільйона євро.

