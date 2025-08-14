Твердохліб отримав одразу 4 топ-варіанти трансферу – сенсаційні чемпіони АПЛ, Бундесліга та клуб легенди Шахтаря
Український півзахисник Єгор Твердохліб привернув увагу кількох європейських клубів.
Серед англійських претендентів на лідера Кривбаса – Лестер Сіті (той самий клуб, який несподівано для всіх виграв АПЛ 2015/16) та Норвіч Сіті, повідомляє Pete O'Rourke.
Крім того, за інформацією джерела, представник Бундесліги Аугсбург та Еюпспор, в якому нині виступає легендарний півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко, також розглядають можливість підписання Твердохліба перед закриттям трансферного вікна.
Додамо, що в активі півзахисника Кривбаса цього сезону вже два матчі та один асист. Контракт гравця з клубом чинний до кінця 2027 року.
