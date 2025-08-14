Серед англійських претендентів на лідера Кривбаса – Лестер Сіті (той самий клуб, який несподівано для всіх виграв АПЛ 2015/16) та Норвіч Сіті, повідомляє Pete O'Rourke.

Кривбас офіційно підписав дев'ятого літнього новачка

Крім того, за інформацією джерела, представник Бундесліги Аугсбург та Еюпспор, в якому нині виступає легендарний півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко, також розглядають можливість підписання Твердохліба перед закриттям трансферного вікна.

Додамо, що в активі півзахисника Кривбаса цього сезону вже два матчі та один асист. Контракт гравця з клубом чинний до кінця 2027 року.

Leicester City and Norwich City are among a host of clubs tracking Ukrainian midfielder Yegor Tverdokhlib. German club Augsburg and Turkish side Eyupspor are also weighing up moves for the 24-year-old before the close of the transfer window. #LCFC #NCFC pic.twitter.com/xAOLFJb92d — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) August 14, 2025

Кривбас переміг Металіст 1925 – Мендоса оформив гол+пас, Ван Леувен помстився "колишній"