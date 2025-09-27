Англія, Прем'єр-ліга 2, 5-й тур

Бернлі U-21 – Сандерленд U-21

Голи: Джонс, 11, Тутєров, 24, 44

У п'ятницю, 26 вересня, відбувся матч молодіжного чемпіонату Англії, у якому Сандерленд розгромив Бернлі. Український півзахисник "чорних котів" Тимур Тутєров вийшов на поле у стартовому складі та оформив дубль.

На 24-й хвилині Тимур вийшов віч-на-віч з голкіпером та пробив у ближній кут воріт. Наприкінці першого тайму українець забив свій другий гол. Тутєров отримав пас поблизу штрафного, підробив м'яч та завдав шикарного удару у дальню дев'ятку.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Тимур Тутєров провів три матчі за Сандерленд U-21 та забив чотири голи. Контракт 20-річного українця з англійським клубом розрахований до 30 червня 2027 року.

