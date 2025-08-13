"Це новий досвід для мене, і я отримую від нього задоволення. Тут все дуже інтенсивно, не так, як в англійському футболі. Важко пояснити, але передсезонка була важкою. Після тренувань я був дуже втомленим. Погода теж зіграла свою роль.

Справа не в тому, що доводиться багато бігати, а скоріше в вправах на контроль м'яча і в необхідності постійно працювати з м'ячем. У цьому плані все складніше саме з точки зору інтенсивності. З нетерпінням чекаю початку сезону і матчів проти нових команд", – сказав Рашфорд у інтерв'ю The Rest Is Football.

Барселона орендувала Рашфорда на один сезон з правом викупу, яке, згідно з Sky Sports, становить 30 млн євро.

