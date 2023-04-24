"Це буде дивовижний вечір, я з нетерпінням чекаю можливості подивитися дербі після того, як сам брав в ньому участь. Перед іграми ми намагалися заснути, ділячись емоціями одним з одним, але як тільки ми виходили на Сан-Сіро, то зосереджувалися тільки на своїх обов'язках.

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Звісно, була велика напруга, але в основному пристрасть та завжди шаноблива поведінка стосовно суперника. У міланському дербі немає ненависті", – поділився Шевченко в коментарі La Gazetta dello Sport.

Додамо, що саме Інтер та Мілан поборються за вихід у фінал Ліги чемпіонів – перша гра запланована на 10 травня, а матч-відповідь відбудеться 16-го числа.

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