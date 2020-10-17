"Тут нема про що говорити. Наполі провів першу половину на високому рівні, а наш був низьким. Розрив був великим. Ми страждали, пропустили голи, яких могли і уникнути. Це сигнал тривоги у всіх аспектах – технічному, тактичному та спортивному. Наполі був кращим. Сьогодні був один із таких днів, після яких ми повинні вчитися і зрозуміти, як покращуватися. Ми були досить слабкі у всіх компонентах, навіть у середині поля у нас були проблеми.

Пекельний тайм без Маліновського у відеоогляді матчу Наполі – Аталанта – 4:1

Я ніколи не говорив, що ми – претенденти на титул. Ми повинні грати і дивитися, на що ми здатні. Є такі ігри, як сьогодні, де ви стикаєтесь із сильними атакувальними силами. Якщо ви можете їх утримати, то створюєте передумови для перемоги. Якщо ж ви швидко пропускаєте три голи, то все йде шкереберть", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Додамо, що вже у середу (21 жовтня) Аталанта розпочне шлях у Лізі чемпіонів – Маліновський та компанія прийматимуть Мітьюлланд.

Наполі знищив Аталанту – Гаттузо за тайм переграв Гасперіні, Маліновський вийшов рятувати, але нічим не зарадив