"В першу чергу, хочу подякувати нашим Збройним силам. Завдяки їхній мужності ми сьогодні можемо з вами розмовляти, дивитися цей видовищний футбол.

Епіцентр – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд дебюту команди господарів і Турана в УПЛ

Щодо самого матчу. Нам було дуже важко, ми перші хвилин 25 не могли увійти в гру з однієї простої причини: в нас багато футболістів, які проводили свій перший матч в УПЛ – і проводили його проти Шахтаря, який каменя на камені не залишив від Бешикташа. Десь хвилювання було. Потім, коли провели пару атак, відчули впевненість, і так з кожною хвилиною все краще і краще було.

Варто віддати належне Шахтарю – в цій команді футболісти дуже високого рівня. Всі українці – це гравці національної збірної. Бразильці, які коштують шалені гроші. Ми це все прекрасно розуміли, але я подякував своїй команді. Для нас це історичний момент, бо Епіцентр проводив першу гру в УПЛ.

Я вважаю, ми дуже достойно виглядали, трошки не дотерпіли. Якщо відверто, у Шахтаря вже було кілька непоганих нагод, але воротар наш непогано зіграв, десь захисники. І в нас була хороша нагода. Це футбол, ми рухаємося вперед. Наші найкращі матчі ще попереду. Шахтарю бажаю тільки успіхів на європейській арені.

З одного боку, ми розчаровані, що не дотерпіли цих 10 хвилин, з іншого – є якась гордість за хлопців. Можливо, на такому рівні раніше тільки Борячук грав, а решта хлопців – дебютанти.

Хочу подякувати Шахтарю – вони нам дуже хороший урок дали. Чому? Тому що інтенсивність матчу. Ми вже знаємо, що таке УПЛ, до чого треба йти, побачили, що тут на роздуми часу зовсім немає. Так що будемо рухатися вперед, і я ще раз повторю: наші найкращі матчі попереду", – сказав Нагорняк на прес-конференції.

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