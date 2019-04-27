toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ІНТЕР - ЮВЕНТУС

"Тут мрії збуваються", – Зідан оцінив можливість підписання Неймара

16:13 299 Читать на русском
"Тут мрії збуваються", – Зідан оцінив можливість підписання Неймара
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував можливе підписання форварда ПСЖ Неймара.

"Чи є Реал місцем, де збуваються мрії? Так. Це мрія багатьох гравців. Вони знають, що це дуже важливий клуб. Багато хто хоче тут виступати, це нормально, але побачимо, що буде далі", – цитує Зідана AS.

Реал визначився з гравцями, які точно покинуть Мадрид – початок кадрової чистки Зідана

Раніше батько Неймара заявив, що його син залишиться в ПСЖ і не буде змінювати клубну прописку. Також бразильця активно сватали назад у Барселону, але "блаугранас" спростували інформацію.

Теги
Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • УПЛ може запровадити матчі плей-офф за Лігу Європи
    Україна — 15:05914 УПЛ може запровадити матчі плей-офф за Лігу Європи
1
год
:
56
хв
Леганес
19:30
Сельта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук