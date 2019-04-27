"Тут мрії збуваються", – Зідан оцінив можливість підписання Неймара

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував можливе підписання форварда ПСЖ Неймара.

"Чи є Реал місцем, де збуваються мрії? Так. Це мрія багатьох гравців. Вони знають, що це дуже важливий клуб. Багато хто хоче тут виступати, це нормально, але побачимо, що буде далі", – цитує Зідана AS.

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Раніше батько Неймара заявив, що його син залишиться в ПСЖ і не буде змінювати клубну прописку. Також бразильця активно сватали назад у Барселону, але "блаугранас" спростували інформацію.